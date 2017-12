Nikotín v tehotenstve mení mozog detí

Fajčenie počas tehotenstva spôsobuje, že z dieťaťa sa môže stať obézny fajčiar.

1. sep 2013 o 18:39 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Vystavenie nikotínu v maternici zvyšuje u dieťaťa tvorbu mozgových buniek, ktoré stimulujú chuť do jedla. To môže neskôr viesť k nadmernej spotrebe nikotínu, alkoholu a tučných jedál. Tvrdí to výskum na potkanoch, ktorý zverejnil magazín Journal of Neuroscience.

Pokus s potkanmi

Je známe, že fajčenie počas tehotenstva mení mozog dieťaťa a zvyšuje riziko predčasného pôrodu či potratu. Fajčenie budúcej matky tiež zvyšuje pravdepodobnosť, že z dieťaťa sa v neskoršom veku stane človek závislý od nikotínu. Doteraz sa však nevedelo, prečo to tak je.

Vedci preto urobili pokus na gravidných potkanoch, ktorým vstrekovali nikotín v malých dávkach. Išlo o množstvá porovnateľné s jednou cigaretou denne u tehotných žien. Výskumníci po pôrode následne skúmali mozog a správanie mláďat.

Viac potravy

Zistili, že nikotín zvyšuje tvorbu určitých typov neurónov v štruktúre mozgu a potkany, ktoré boli v tele matky vystavené nikotínu, mali viac takýchto buniek ako kontrolná skupina. Tieto neuróny stimulovali chuť na jedlo a zvyšovali jeho príjem.

„Tieto peptidové systémy stimulujú príjem potravy,“ povedala podľa Nature Sarah Leibowitzová, behaviorálna neurobiologička z newyorskej Rockefellerovej univerzity. „Zistili sme, že tieto látky podobne zvyšujú spotrebu liekov a návykových látok a stimulujú mechanizmy, ktoré podporujú závislosť.“

Leibowitzová chce teraz porovnať účinky nikotínu, tuku a alkoholu a dozvedieť sa viac o samotnom mechanizme. Tiež chce skúmať spôsob, ako zvrátiť účinky týchto látok na dieťa v tele matky, čím by sa mohlo zabrániť ich nadmernému užívaniu v neskoršom veku dieťaťa.

Doi: 10.1523/JNEUROSCI.5835-12.2013