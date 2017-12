Pozrite si, ako policajti roztancovali Londýn. Naj videá

Keď sa odviažu policajti, horí národný park a vy ste jediným, čo nemá mobil. Náš výber virálnych videí.

1. sep 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Keď horí les

Nemáme odvahu nazvať toto video krásnym. Ale pekne ukazuje, aká silná a nebezpečná dokáže byť príroda.

video //www.youtube.com/embed/97BrYoq1ly0

Policajti

Viete, čo robia policajti vo vašom okolí? A čo na to Kaliňák?

video //www.youtube.com/embed/5-E_tikSXfc

video //www.youtube.com/embed/CDYAW8EVI5s

Prichytiť ju

Kde by už len bol internet bez mačiek.

video //www.youtube.com/embed/rZzGCfD3H44

Zabudnutý mobil

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako by vyzeral váš deň bez mobilného telefónu? Možno by ste boli nemilo prekvapení, v akom to šialenom svete žijeme.

video //www.youtube.com/embed/OINa46HeWg8

Keby to bolo celé inak

Dlho sme zvažovali, či zaradiť aj túto (ne)reklamu. Pretože veríme, že aktuálne zlo nemožno ospravedlniť možným dobrom v budúcnosti.