Mobil bude dávať pozor, či dobre spíte

Senzor pod plachtou bude sledovať kvalitu vášho spánku. Upozorní na prípadné problémy.

30. aug 2013 o 9:10 Milan Gigel

SARATOGA, BRATISLAVA. Ľahnete si večer do postele, aby ste sa ráno prebrali svieži do nového dňa. Kým usilovne odfukujete, tenký senzor vsunutý medzi matrac a plachtu postele odovzdáva informácie o vašom spánku smartfónu.

Jeho softvér podľa zmeranej pohybovej aktivity, tepu a frekvencie dýchania vyhodnocuje fázy vášho nočného oddychu, aby vám vedel prezradiť, ako dobre ste sa vyspali dnes, včera či pred týždňom. Ak v histórii zozbieraných dát odhalí slabú kvalitu vášho spánku, začne vás zasypávať radami, ako ho vylepšiť.

S novým projektom s názvom Beddit prichádza startup z Kalifornie, ktorému sa podarilo od záujemcov získať dostatok peňazí na financovanie sériovej výroby senzora, pre ktorý vyvinuli aplikáciu určenú pre platformu iOS a Android.

Senzor komunikuje so smartfónom cez bluetooth rozhranie, aby doplnil informácie o ruchu v spálni a signálmi tela. Odhalí chrápanie, hluk prichádzajúci cez otvorené okno, problémy s dýchaním i odchýlky od štandardného srdečného rytmu. Je ako lekár, ktorý vám pomôže hľadať príčinu vašej rannej únavy.

S dodávkou začnú vývojári už v novembri tohto roku, kedy dodajú zariadenie dvom tisíckam predplatiteľov. Následne sa pustia do vývoja webovej aplikácie, ktorá by mohla zo zozbieraných dát vytvárať modely, čo by pomohli detailnejšiemu vyhodnocovaniu dát.

Predplatitelia získajú sadu senzora a softvéru za 99 dolárov, ostatní záujemcovia budú musieť zaplatiť o čosi viac.

Informoval o tom magazín Digital Trends.