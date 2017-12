Pozrite si štyri mýty o jedle a pití

Musíme vypiť denne tri litre vody? A je paleodiéta vôbec zdravá? A čo cukor?

29. aug 2013 o 15:21 Tomáš Prokopčák

1. Veľa pite

Nie je pravda, že človek musí denne vypiť dva či tri litre vody. Tento mýtus vznikol v polovici minulého storočia, zrejme pri zlej interpretácii odporúčaní amerického Národného výskumného výboru. Telo získava vodu aj z jedla, pri rozklade jednotlivých molekúl na oxid uhličitý a vodu - teoreticky stačí vypiť aj liter vody denne.

Nie je pravda ani to, že človek by mal piť najmä čistú vodu - a už vôbec nie kávu. Výskum (Journal of the American College of Nutrition) z roku 2000 ukázal, že vzhľadom na hydratáciu organizmu mali ľudia pijúci kofeínové a iné nápoje rovnaké výsledky. Stačí jednoducho piť či jesť, telo si už vodu získa.

Posledný mýtus je, že keď sme už smädní, je neskoro. Nie je - výskumy ukázali, že telo dáva signál dávno predtým, ako vodu naozaj potrebuje. Deje sa tak pri dvojpercentnom zvýšení hustoty krvi, formálne sme dehydrovaní až vtedy, keď by toto zvýšenie bolo päťpercentné.

2. Cukor robí deti divokými

Možno to poznáte: nedávajte deťom príliš veľa sladkého, nedokážete ich potom udržať pod kontrolou. Nuž, ani toto nie je pravda. Metavýskum (Critical Reviews in Food Science and Nutrition) spred pätnástich rokov nezistil nijaké rozdiely v správaní detí medzi skupinami, ktoré dostávali zvýšenú dávku cukru a tými, ktorým bolo podávané placebo. Platilo to dokonca aj pre hyperaktívne deti.

V skutočnosti to môže byť presne naopak a cukor deťom pomáha. Hodinu a pol po podaní sladkého nápoja (Biological Psychology) sa ukázalo, že deťom sa zlepšila koncentrácia. Mali aj lepšie výsledky v pamäťových testoch.

3. Aj mierna nadváha je zlá

Ak si odmyslíme estetický rozmer, ktorý je aj tak výsledkom spoločenskej dohody, pretrváva dojem, že aj mierna nadváha nie je zdravá. Pravda je skôr takáto: obezita, vážna nadváha je, samozrejme, vážnym zdravotným problémom. Zvyšuje sa riziko cukrovky, srdcovo-cievnych chorôb, dokonca riziko rakoviny. Mať pár kíl navyše však nezdravé nie je.

Tohtoročný metavýskum (The Journal of the American Medical Association) takmer stovky štúdií ukázal, že mierna nadváha v skutočnosti znižuje riziko problémov. Vedeckou záhadou však ostáva, ako tento mechanizmus funguje. Odborníci špekulujú, že zopár kíl navyše možno uľahčuje imunitnému systému boj s nákazou. Ale možno to je aj tak, že takíto ľudia chodia častejšie k lekárovi.

4. Jedzte ako pračlovek

Je to nová móda, takzvaná paleodiéta, podľa ktorej by sme sa mali stravovať ako naši dávni predkovia. Tvrdí totiž, že aj keď sa naša spoločnosť radikálne vyvíja, naše telá a mozgy, naše gény aj inštinkty sú rovnaké ako pred tisíckami rokov. Nuž, toto nemusí byť pravda, a o zdravom stravovaní nejakej bandy lovcov a zberačov nevieme takmer nič.

V prvom rade, nové výskumy (PLoS One) ukazujú, že v priebehu tisícročí sa nám chute až tak nemenili a nie je dôvod predpokladať, že naši predkovia by si dobrovoľne vybrali iné jedlo ako my dnes. Správne však nie je ani tvrdenie, že zmene životného štýlu sa naše telá neprispôsobili. Vyvinula sa nám napríkald tolerancia na laktózu, ako dospelí zvládame mlieko. Mnohí ľudia majú extra gény na spracovanie škrobu - áno, toho z obilia.

Pravekí ľudia žijúci pred desiatkami tisíc rokov navyše neboli svojím stravovaním nijako extra adaptovaní na prostredie. A najmä: my v skutočnosti ani netušíme, či vôbec boli zdraví (The Lancet) a ani čo presne jedli - aj keď to určite neboli dnešné šľachtené rastliny a domestikované zvieratá.

Hlavný zdroj: New Scientist, Issue number 2931