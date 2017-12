NASA rozbila vrtuľník, testovala nehodu

Americký úrad chce preskúmať následky pri havárii stroja.

HOUSTON, BRATISLAVA. Je ich pätnásť, niektorí sedia, iní stoja, sú pripútaní aj nepripútaní. Zrazu zaznie krátke odpočítavanie a posádka takmer štrnásťmetrového stroja sa zrúti k zemi. Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) totiž testoval následky po nehode helikoptéry.

„Navrhli sme tento test na simulovanie vážnych, no prežiteľných nárazov. Požiadali nás o to civilné i armádne zložky," hovorí v tlačovom vyhlásení NASA Martin Annett, šéfinžineir experimentu. „Všetko to plánovanie, figuríny, kamery prístroje i spolupracovníci. Bolo prekvapivo náročné to pripraviť."

NASA spustila kostru helikoptéry CH-46e Sea Knight z viac ako desaťmetrovej výšky a do zeme narazila šikmo s rýchlosťou takmer päťdesiat kilometrov za hodinu. Celý proces nakrúcali štyri desiatky kamier, vrátane takých, ktoré zvládli zhotoviť päťsto snímok za jedinú sekundu.

Cieľom experimentu bolo otestovať nové, bezpečnejšie sedadlá i bezpečnostné pásy.

