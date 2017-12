Recenzia: Splinter Cell sa zmenil k lepšiemu

Najnovší diel hry na schovávačku nenudí a zároveň neotupí jednoduchou akciou. Je to dobre namiešaný a zábavný mix.

30. aug 2013 o 0:00 Matúš Paculík

Splinter Cell Blacklist (Ubisoft / Playman) Páči sa nám: atmosféra, špičková grafika, dobrý multiplayer Nepáči sa nám: na konzolách vyzerá hra priemerne Hodnotenie: 8,5

Skrčený čakám za rohom na vhodný okamih, behom chvíle si zapamätám polohu teroristov a následne v priebehu ďalšej sekundy ich zneškodním, každého jedným priamym zásahom. Mohol som to síce vyriešiť aj priamou konfrontáciou alebo s pomocou fatálneho granátu, no tichá cesta sa mi páči najviac.

Najnovší diel dnes už legendárnej série Splinter Cell z vás nechce vytrieskať peniaze len kvôli svojmu menu. Je totiž zábavný, nenudí, na výkonných počítačoch vás odmení skvelým vizuálnym zážitkom a najmä dáva voľnosť pri riešení problémov.

Americký hrdina

Lamentovať nad príbehom plným klišé nemá význam. Amerika a teroristi ohrozujúci jej občanov sú čosi, čo k hrám tohto typu patrí. Tentokrát ochrancom sveta spôsobuje problémy organizácia, ktorá žiada zastavenie vojenských akcií. A pokiaľ jej podmienky nebudú splnené, začne pravidelne útočiť na strategické ciele Američanov.

Sam Fisher sa ako hlavný hrdina stretáva s organizáciou hneď pri jej prvom útoku. Následne sformovaná skupina má za úlohu zastaviť tieto útoky.

Zo Sama ako neohrozeného bojovníka sa ale stáva slušný projektový manažér – je vodcom tejto skupiny, rozhoduje sa medzi rôznymi misiami, má na starosti vybavenie strategického lietadla, komunikuje s posádkou a je aj hlavnou osobou v teréne.

Najväčšia zábava mimo akcie prichádza s výberom doplnkov. Pred každou misou si upravujete výbavu, pričom nazbierané body zo súbojov využijete na zakúpenie nového príslušenstva, zbraní a ich vylepšení. Túto časť hry síce môžete zo začiatku ignorovať, no neskôr dokáže výrazne pomôcť pri bojoch s protivníkmi.

Desiatky rôznych ciest

Vytvoriť komplexný svet umožňujúci rôzne taktizovanie nie je jednoduché, no Splinter Cell Blacklist je v tomto smere skoro dokonalou hrou. Počas hrania totiž máte na výber niekoľko skutočne odlišných možností postupu, pričom dobre zvládnutý dizajn úrovní necháva všetko len na vašej šikovnosti.

Nie je to klasická akcia s dopredu naplánovaným postupom. Nepriatelia sa správajú zakaždým inak a preto je potrebné si naplánovať každú situáciu. Môžete to skúsiť aj bezhlavým strieľaním všetkého čo sa pohne, no prídete tak o riadnu porciu zábavy.

Postupovať v hre môžete rôznymi spôsobmi - dlhým čakaním v tieni, aktívnym prilákaním nepriateľa, ale aj jeho obídením. Každý spôsob je na konci misie vyhodnotený a ak to zvládnete úspešne a nepozorovane, rýchlo si zarobíte na nové zbrane a pomôcky.

Základná zbraň s tlmičom je fajn, no uspávacia kuša, oslepujúce granáty či bezpilotné lietadlo sú výrazne zábavnejšie.

Počas bojov s teroristickou organizáciou si spravíte výlet po celom svete. Nebude to len už dnes pre hráča nudný Blízky východ, ale pozriete sa aj do Európy a Ameriky. Pohybovať sa budete v uzavretých priestoroch, veľkých budovách, no vyskúšate si aj horolezecké schopnosti.

Na konzolách vyzerá priemerne

Súčasné herné konzoly sú už dávno za zenitom a preto odporúčame siahnuť radšej po PC verzii hry. Grafické rozdiely sú veľmi veľké a ak máte výkonný počítač najlepšie s grafickou kartou od Nvidie, tešte sa na skvelý vizuálny zážitok.

Okrem detailných objektov (vďaka teselácii má Sam konečne pekné okrúhle uši) sú veľmi dobre spracované tiene (technológia Nvidia HBAO+) a dokonalé vyhladzovanie hrán objektov (Nvidia TXAA). Pri nastavení maximálnych detailov vyzerá hra skutočne dobre, pričom základom tu je už niekoľko rokov starý Unreal Engine 3.

Pri použití extrémneho rozlíšenia 2560×1440 bodov sa rýchlosť zobrazenia pohybovala od 50 do 80 snímok za sekundu na počítači s výkonným štvorjadrovým procesorom a grafickou kartou GeForce GTX 780. Práca s tieňmi tu bola dokonalá a hlavné postavy detailné vrátane ich reálneho pohybu.

Pozornosť si určite zaslúži

Táto hra si zaslúži vašu pozornosť. A to nielen za dobre zvládnutú časť pre jedného, ale aj pre viacerých hráčov. Šiesty diel série je podarený a značka si ním určite polepšila. A hoci je hra rovnako zaujímavá aj pre starých fanúšikov, dokáže si prilákať nové publikum.

Zásadné chyby sa tu hľadajú ťažko a ak by sme mali na niečo ukázať prstom, bude to príbeh plný klišé a priemerná grafika pri konzolových verziách hry. Príbeh je ale prerozprávaný veľmi zaujímavo a nakoniec to nie je až taká silná propagácia Ameriky.