Čína pošle tento rok misiu na Mesiac

Čínska vesmírna misia by sa mala odohrať ešte v tomto roku. Sonda na Mesiaci pristane.

28. aug 2013 o 20:30 TASR

PEKING, BRATISLAVA. Čína vyšle do konca roka svoju prvú sondu na Mesiac. Má sa jednať o ďalšiu etapu jej ambiciózneho vesmírneho programu, v rámci ktorého chce Peking postaviť aj vlastný kozmickú stanicu. S odvolaním sa na čínske médiá o tom informovala agentúra Reuters.

Prvú umelú družicu Mesiaca vypustil Peking v roku 2007. Družica, ktorá dostala meno po čínskej lunárnej bohyni Čchang-e, urobila snímky povrchu Mesiaca a analyzovala rozloženie prvkov v pôde.

Tento vesmírny let bol prvým krokom trojfázového čínskeho programu, po ktorom bude nasledovať bezpilotný let na Mesiac a napokon okolo roku 2017 odoberanie vzoriek pôdy a hornín z povrchu Mesiaca.

Na Mesiaci by do konca roka mala pristáť sonda Čchang-e 3. "Raketa Čchang-e 3 oficiálne vstúpila do fázy realizácie vypustenia, ktorá nastala po období výskumu a konštrukcie," tvrdí čínska štátna agentúra Nová Čína, ktorá citovala vládne zdroje.

"V rámci tejto misie absolvuje čínska družica po prvý raz v dejinách mäkké pristátie alebo pristátie s využitím techniky na spomalenie letu na inom nebeskom telese," dodala agentúra. Čínski vedci tvrdia, že pilotovaný let na Mesiac budú schopní uskutočniť po roku 2020.

Čínski taikonauti leteli do kozmu naposledy v júni, keď trojica strávila na obežnej dráhe Zeme takmer 15 dní a okrem testovania spájania modulov napríklad vyučovala deti. Čína však stále zaostáva za Spojenými štátmi a Ruskom, ktoré techniky spojenia vesmírnych modulov zvládli už pred niekoľkými desaťročiami.