Vymysleli spôsob, ako si hľadieť do očí aj pri videohovoroch

Vedci našli spôsob, ako upraviť obraz pri videotelefonovaní tak, aby bol prirodzený.

29. aug 2013 o 0:00

ZURICH, BRATISLAVA. Stretol sa s tým každý, kto použil Skype alebo iný softvér na videotelefonovanie. Namiesto toho, aby si ľudia pri komunikácii hľadeli z očí do očí, každý má neprítomný pohľad, ktorý pôsobí rušivo.

Je to preto, že sa pri telefonovaní nepozeráme do kamery umiestnenej na ráme notebooku či počítača, ale do stredu obrazovky, kde sledujeme obraz z kamery na druhom konci internetu. Vývojársky tím z Computer Graphics Laboratory ETH Zurich má však riešenie.

Podarilo sa im vyvinúť technológiu, ktorá pracuje s obrazom moderných kamier. V reálnom čase ho dokážu upraviť tak, aby si kontakty pri telefonovaní hľadeli z očí do očí. Bez toho, aby museli zmeniť svoje doterajšie návyky.

Vývojári sa opreli o Kinect od Microsoftu, ktorý sníma samostatne farby a hĺbku scény. Z oddelených informácií je možné vymodelovať tvár v ideálnom uhle tak, aby bol výsledok prirodzený a na pozadí nechýbali časti obrazu. Je to, akoby sa kamera presunula priamo do obrazovky počítača.

Doposiaľ boli podobné systémy dostupné iba v segmente profesionálnych konferenčných produktov. Tie však využívali zložitý systém zrkadiel a niekoľko kamier na to, aby obraz upravili.

Vývojári z Zurichu majú vo veci jasno. Stačí málo – ak výrobcovia počítačov a webkamier pristúpia k inovácii, telefonovanie môže byť také prirodzené ako rozhovor z očí do očí.

Viac detailov prináša priamo web projektu.