Mobil vám prezradí, čo chýba v chladničke

Objektív ktorý sa nezarosí, bezdrôtový prenos dát a softvér, ktorý rozumie obrázkom. Ukázali chladničky budúcnosti.

29. aug 2013 o 0:00 Milan Gigel

NEW YORK, BRATISLAVA. Vyrazíte s nákupným košíkom do supermarketu, aby ste doplnili rodinné zásoby potravín. Nech sa však akokoľvek snažíte rozpomenúť si na to, čo v chladničke chýba, nemáte istotu, že si spomeniete na všetko. Čoskoro sa to môže zmeniť.

Nazriete na displej mobilu a budete mať okamžitý prehľad o tom, ako vyzeral jej obsah pri poslednom otvorení dvierok. Aplikácia v smartfóne vám okrem obrázkov naservíruje aj nákupný zoznam, aby vám nič neuniklo.

Už onedlho sa do výroby dostane zariadenie s názvom The Insider. Ide o kameru vybavenú senzormi a bezdrôtovou komunikáciou, ktorú vložíte do dvierok chladničky tam, kde zvyčajne máte mlieko.

Pri každom rozsvietení pri otváraní dvierok nasníma cez širokouhlý objektív obsah chladničky a odošle ho na spracovanie.

Z fotografie chladničky vyhodnotí jej obsah a porovná ho s tým, čo sa v chladničke nachádza zvyčajne, alebo čo ste si sami zapísali v nákupných zoznamoch. Následne aplikácia v smartfóne zosumarizuje všetky informácie, aby vám bola oporou pri nakupovaní.

Vývojársky tím za projektom má všetko prichystané pre výrobu. V tejto chvíli vyhodnocuje dopyt kupujúcich a cenu, ktorú by boli ochotní za takéhoto pomocníka zaplatiť.

Technické detaily o výdrži batérií a rozlíšení fotoaparátu nie sú zatiaľ známe. Vývojári sú však presvedčení o tom, že majú pripravenú optiku, ktorá dokáže vzdorovať zahmlievaniu.

Informoval o tom magazín Digital Trends.