Peniaze sú dobré, zlepšujú dôveru

Platenie napomáha spolupráci medzi cudzími ľuďmi. Zvyšuje ochotu dohodnúť sa.

27. aug 2013 o 17:59 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Boli najskôr peniaze alebo veľké spoločenstvá relatívne cudzích ľudí? Spolupracovali najskôr ľudia a potom si obchod medzi sebou začali zjednodušovať platidlami alebo najskôr bolo platenie nejakou symbolickou menou a až následne veľké, moderné spoločenstvá?

Na podobné základné otázky sa teraz pokúsil odpovedať nový výskum Gabriela Cameru z kalifornskej Chapmanovej univerzity. Jeho výsledky naznačujú, že peniaze v skutočnosti nielenže pomáhajú spolupráci. Medzi väčšími skupinami cudzincov by bez peňazí možno dochádzalo k spolupráci iba zriedka.

Fungovať spolu

„Jestvuje hypotéza, že peniaze používame preto, lebo bez nich by sa nám pri obchodovaní darilo oveľa horšie,“ hovorí Camera podľa LiveScience. Otázkou však zostávalo, či okrem ekonomických výhod má využívanie nejakého platobného prostriedku aj nejaké benefity pre samotnú spoločnosť.

Kedysi, v časoch menších skupín dávnych ľudí, si totiž ich príslušníci mohli vystačiť s priamou výmenou vecí, ktorá sa zakladala napríklad na rodovej dôvere. Obzvlášť v prípade, ak niekto menil čosi aktuálne za niečo s prísľubom do budúcnosti - trebárs kravu za ročný prísun chleba.

V okamihu, keď ľudia museli žiť vo väčších skupinách plných cudzincov, sa na takúto tradičnú dôveru už nemohli spoľahnúť. Aby mohli spolu fungovať a vytvoriť takéto spoločenstvá, potrebovali nejakú pomoc - podľa magazínu Science napríklad peniaze.

Človek tak nemusel veriť cudzincovi, že mu bude za kravu rok dodávať chlieb, jednoducho si ho kúpil od hocikoho.

Pridať peniaze

Či to medzi ľuďmi naozaj funguje podobne, testovali vedci podľa štúdie v Proceedings od the National Academy of Sciences na dvoch stovkách dobrovoľníkov.

Zistili, že čím je väčšia skupina, tým menej si ľudia navzájom veria a chcú spolu spolupracovať. Ak však vedci pridali do hry virtuálne platidlo, pri obchode medzi dvoma ľuďmi dôvera síce poklesla, no pri väčších skupinách sa situácia zlepšila.

Camera špekuluje, že peniaze umožnili kooperáciu v prípadoch, keď sa ľudia nemôžu spoľahnúť na reputáciu či príbuzných.

Vedci by teraz chceli svoje zistenia otestovať aj na kmeňoch, ktoré dodnes žijú tradičným spôsobom lovcov a zberačov. Chcú tak vylúčiť, že ich výsledky skreslili dobrovoľníci, ktorí už vyrástli v systéme s peniazmi.

doi:10.1073/pnas.1301888110