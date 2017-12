Pozrite si najkrajšie vesmírne zábery, Spitzer oslavuje

Vesmírny infraďalekohľad NASA funguje už desať rokov.

BRATISLAVA. Pôvodne to nebola jeho úloha. No Spitzerov vesmírny ďalekohľad, infračervený prístroj poletujúci v kozme to dokázal. Ako prvému sa mu podarilo priamo nasnímať ďalekú exoplanétu. Neskôr dokonca astronómom pomohol v štúdiu atmosféry takýchto vzdialených svetov.

Spitzer, posledné zo štyroch veľkých observatórií amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) - patrí sem aj Hubblov ďalekohľad –, teraz oslavuje desať rokov od štartu. NASA si to pripomenula najslávnejšími zábermi teleskopu.

Spitzer pritom funguje ďalej a astronómom pomôže vybrať aj asteroid, ku ktorému by v budúcom desaťročí mala smerovať vesmírna misia s ľudskou posádkou.

„Použijeme ho, aby nám pomohol charakterizovať asteroidy a prípadné ciele misie,“ tvrdí podľa tlačového vyhlásenia NASA John Grunsfeld, riaditeľ úradu pre vedu.

Spitzer nasnímal známu hmlovinu Slimák.

Preskúmal aj zrod mladých hviezd.

Galaxia M104.

Difúzna hmlovina Eta Carinae (NGC 3372).

Oblasť neďaleko stredu našej galaxie.