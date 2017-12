Okuliare od Google sa blížia, firma skúpila patenty

Patenty a vstup do výroby displejov umožnia firme priniesť Google Glass na trh už v budúcom roku.

26. aug 2013 o 10:36 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Technologické portfólio firmy Google je opäť silnejšie. Firma informovala o tom, že zakúpila od Foxconnu balíček patentov, ktoré pokrývajú technológie používané v počítačoch nosených na tele.

Obchod bez udanej sumy a bližších detailov naznačuje, že Google Glass je opäť o kúsok bližšie k spotrebiteľom, ktorí si budú môcť vyskúšať, ako sa na svet pozerá cez inteligentné okuliare prepojené so smartfónom.

Doposiaľ mali túto možnosť iba záujemcovia, ktorých si zvolila firma samotná na základe ich nápadov a životopisov.

Táto správa prichádza približne mesiac po tom, čo Google vstúpil 6,3-percentným majetkovým podielom do firmy Himax Technologies, ktorá vyrába displeje pre Google Glass. Táto investícia má zaistiť zvýšenie výrobnej kapacity existujúcich liniek a nákup materiálu pre výrobu.

Google dlhodobo pripravuje verejnosť na nový druh počítača zabudovaného v okuliaroch, ktorý by mohol zmeniť každodenný život. Kým rivali zatiaľ taja detaily svojich projektov, Google už svojimi zariadeniami skúma možnosti ich využitia, ale aj reakcie spoločnosti.

Analytici odhadujú, že Google Glass by sa mohli dostať do voľného predaja v priebehu budúceho roka, firma by mala zariadenia montovať na domácej pôde v Kalifornii.

Informoval o tom magazín IT Wire.