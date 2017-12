Google chce vyrábať autá bez šoférov, nedohodol sa s automobilkami

Automobilky jednotný štandard pre roboautá odmietajú. S Google sa preto nedohodli.

26. aug 2013 o 10:13 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Chceli sa s výrobcami automobilov dohodnúť na jednotnom štandarde, ktorý by dal zákazníkom možnosť dovybaviť si vozidlá systémom pre riadenie bez vodiča.

Automobilky však mali takúto víziu firmy Google odmietnuť, firma sa tak rozhodla, že robautá si bude navrhovať sama. Tvrdí to investigatívny text Amira Efratiho, bývalého reportéra The Wall Street Journal, ktorému to mali potvrdiť anonymné zdroje z prostredia spoločnosti.

Slovenský Google to pre SME odmietol komentovať, keďže k téme spoločnosť zatiaľ nevydala svoje oficiálne stanovisko.

Prvé budú taxíky?

Že kalifornská spoločnosť premýšľa o autách bez vodičov, nie je novinka. Posledné roky sa venovala vývoju inteligentného systému, ktorý by v budúcnosti mohol nahradiť na cestách vodičov. Tejto myšlienky sa firma nechce vzdať dokonca ani v prípade, ak sa nedohodne s automobilkami. Chce si radšej poradiť sama.

Prvým zákazníkom by mohli byť taxislužby budúcnosti. Google im údajne plánuje ponúknuť automobily, ktorých výbava sa ponáša na testované autonómne vozidlá z amerických ciest. Ak by jej to vyšlo, zmeniť by sa mohol celý svet automobilizmu.

Robotické autá totiž podľa analytikov znížia nielen počet dopravných nehôd, ale pomôžu aj zlepšiť plynulosť premávky v prehustených metropolách.

Počítačový systém s podporou senzorov a naučených dát sám vyberie ideálnu trasu a prispôsobí jazdu podmienkam na ceste. Ak by takéto automobily naplnili ulice, mohol by nielen poklesnúť počet automobilov na cestách, ale cesty by boli aj bezpečnejšie.

Zmeniť zákony

Fungovať by to mohlo jednoducho: naťukáte do smartfónu miesto, kam chcete ísť a následne vás príde vyzdvihnúť auto bez vodiča. Ak vám to nebude prekážať, cestou vyzdvihne na trase aj ďalších pasažierov.

Google už má za sebou prvé skúseností, problémom je však cena. Každá upravená hybridná Toyota stála spoločnosť 150-tisíc dolárov. Vývojom autonómnych systémov sa pritom zaoberajú viaceré vývojové tímy – na univerzitách i v samotných automobilkách. A avizujú lacnejšie systémy.

Na roboautá však nie sú pripravené krajiny. Ich legislatíva zväčša nepočíta s automobilmi bez vodičov a štáty, v ktorých je ich prevádzka povolená, možno spočítať na prstoch jednej ruky.

Informoval o tom magazín Wired.