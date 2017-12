Ľudia poletia na asteroid, NASA ukázala ako

Ambiciózny plán Američanov dostal prvú vizuálnu podobu.

25. aug 2013 o 16:25 Tomáš Prokopčák

HOUSTON, BRATISLAVA. Bude to najväčšia vesmírna misia, na akú sa kedy človek vybral. A bude vyžadovať zložitú prípravu: najskôr musí americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vytvoriť nosný systém i novú kozmickú loď.

Musí nájsť vhodný asteroid, vyslať k nemu misiu, zachytiť ho, pritiahnuť bližšie k Zemi a zakotviť ho na obežnej dráhe Mesiaca.

Až potom za ním vyšle ľudskú posádku, prvých astronautov, ktorí sa vyberú na podobný vesmírny objekt. Ak všetko prebehne dobre, asteroidu sa dotknú, odoberú vzorky a po šiestich dňoch sa vrátia späť na našu planétu.

video //www.youtube.com/embed/jXvsi7DRyPI

Viac na budúci rok

Tak si NASA predstavuje ambicióznu misiu, ktorej prvá časť by sa mohla odohrať už do konca tohto desaťročia. Aj keď viaceré technologické podrobnosti by mal úrad predstaviť až na budúci rok, teraz ukázal, ako si to celé predstavuje.

Bude pritom potrebovať nielen novú nosnú raketu, ale napríklad aj pokročilé solárne panely, ktoré dodajú dostatok energie.

Prvých sto miliónov

Len v budúcoročnom rozpočte by mala NASA na projekt vyhradiť prvých sto miliónov dolárov – čo je iba začiatok. Na porovnanie na let roveru Curiosity na Mars minula dokopy dva a pol miliardy a misia k asteroidu bude zrejme drahšia.

Do chytania asteroidu by sa mali zapojiť nielen univerzity a viaceré odborné inštitúty, ale aj technologické spoločnosti.