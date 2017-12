Najväčšie videohry stoja viac ako hollywoodske filmy

Má 275-tisíc návštevníkov a patrí medzi najväčšie prehliadky interaktívnej zábavy na svete. Boli sme sa pozrieť na Gamescome.

24. aug 2013 o 0:00 Miro Hudák

KOLÍN, BERLÍN. Je to vlastne nultý deň, deň, keď je tradične otvorené pre novinárov a odbornú verejnosť. No už ten preveril schopnosti organizátorov: pred vchodom na výstavisko sa najmenej hodinu pred začiatkom tvorí dav ľudí.

Všetko však prebieha hladko, akreditácie rozdávajú bez problémov, šatne slúžia skôr ako odkladisko batožiny a ľudia sa príliš netlačia.

Dôležitejšia než prístup – o čom by však vedeli rozprávať mnohé slovenské festivaly – je samotná výstava. Narazíte na štyri pavilóny určené na prezentácie nových počítačových hier, ďalšie dva slúžia ako biznis zóna, kde majú vývojári možnosť komunikovať so žurnalistami či investormi, alebo si len tak medzi sebou vymieňať skúsenosti.

A keďže tu sme vo svete videohier, nechýba ani cosplay, čo je súťaž, pri ktorej sa súťažiaci snažia čo najvernejšie napodobniť postavy z počítačových hier, anime, či manga. Jednoducho, toto je Gamescom, jedna z najväčších herných výstav na celom svete.

Chcú vás ohúriť

Každý, kto sa aspoň raz zúčastnil na podobne veľkej výstave, si spomenie na veľkoleposť jednotlivých prezentácií. Produkčné domy sa akoby predbiehali, kto vytvorí efektnejšiu, väčšiu, hlučnejšiu, blikavejšiu a všeobecne ohromujúcejšiu prezentáciu hier.

Z pohľadu účastníka to môže byť dobré: chcú vás totiž ohúriť, vtiahnuť do atmosféry celého prostredia, do fantázie tvorcov. Práve toto „vtiahnutie“, dnes akýsi svätý grál, ktorý tvorcovia počítačových hier s ich rozpočtami dnes pokojne prevyšujúcimi hollywoodske filmy, hľadajú.

Zrazu stojíte na mieste, kde pokojne natrafíte aj na veľké mená - napríklad vývojári z francúzskeho Quantic Dream si na pomoc privolali slávneho Willema Dafoea a Ellen Page, známu z filmov Juno či Počiatok, keďže ich podobu preniesli do chystanej interaktívnej adventúry - filmu, Beyond: Two Souls.

Podobný prístup volia aj ďalší vývojári, či už pri stvárnení postáv, ich nahovorení, alebo sprievodnej hudbe, ktorá je býva komponovaná profesionálnymi skladateľmi a nahrávaná s veľkými orchestrami.

Napríklad Slováci zo Slovenskej filharmónie a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu takto nahrávali soundrack Joela Goldsmitha k hre Call of Duty 3.

Stále čakáte

K výstavám hier však patrí aj čakanie, ktoré nie je najzábavnejšou súčasťou výstavy. Ako všade inde aj tu funguje marketing nedostatku - kto chce vidieť tie najväčšie značky súčasnosti, v ideálnom prípade si ich na krátku chvíľu aj vyskúšať, musí si nejaký čas odstáť v radoch.

Priemerne si na prezentáciu počkáte približne hodinu, veľké mená ako napríklad Watch Dogs, Battlefield 4 alebo The Elder Scrolls: Online, ale aj nové herné konzoly Playstation 4 a Xbox One mali čakaciu dobu často cez dve hodiny.

Ak by ste vydržali, odniesli by ste si okrem možnosti dotknúť sa niečoho úplne nového aj malý suvenír - väčšinou tričko s motívom hry.

Výstava Gamescom potrvá až do nedele 25. augusta a už je otvorená pre širokú verejnosť. Teda, ak máte záujem, milujete hry a máte cestu do Kolína alebo jeho okolia.