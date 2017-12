Kam patrí Slovensko podľa Američanov. Naj na internete #50

Mapy, aké vám v škole asi neukázali. Ale aj príbor zo zeleniny a Albert Einstein vo farbe. Pravidelný výber naj vecí na internete.

24. aug 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Viečkorobič

Skrášľovacie pomôcky pre Japoncov vždy pobavia. Minule som videla násadku do úst, ktorá mala pomáhať v tréningu svalov, aby slečnám neovísali kútiky úst. A teraz tu je iste revolučná metóda, ako mať európske viečka. Stojí to 25 dolárov.

Zeleninový príbor

Viete si predstaviť, že by ste si naberali polievku sviežou mladou mrkvou? Qiyun Deng si to predstaviť vie - a nie len to. Pod názvom Graft vytvoril sviežu sériu príborov a pohárov.

Megavankúš

Mnohí ľudia sa radi počas spánku „objímajú s paplónom". Za pomerne veľa (necelých sto dolárov) si môžete zadovážiť špeciálny vankúš, ktorý poskytuje oporu celému telu. Otázka je, ako sa s tým dá obracať počas spánku?

Hviezdy filmu

Keď už sme pri tom spánku... Vďaka tomuto sexi pánovi tie pyžamy nevyzerajú až tak komicky, ako by pôsobili normálne. Inak, v čom spíte vy?

Čajník

Fanúšikov marockých motívov potešia pestré čajové sety inšpirované práve touto kultúrou. Sú od značky T2 a nájdete ich pod označením Casbah.

Iné mapy

Okrem veľkej obľuby infografík sú stále v niektorých kruhoch trendy aj mapy. Pozrite si štyridsať takých, aké vám v škole neukázali. Aké sú najobľúbenejšie značky daného štátu? Ktoré krajiny majú najväčšie IQ? A mnohé ďalšie!

Farebný svet

Tieto zábery sú vytvorené z pôvodných čiernobielych fotiek. Pozrite si, ako vyzerajú, keď ich po rokoch kolorovali.