Test: Aj Huawei skrížil smartfón s tabletom

S viac ako šesťpalcovou obrazovkou to už nie je klasický smartfón. S jednou rukou ho ale neovládnete.

29. aug 2013 o 12:30 Matúš Paculík

Huawei Ascend Mate M1 Páči sa nám: rozumná cena, dizajn, dobrý výkon, výdrž batérie Nepáči sa nám: len HD rozlíšenie, priemerný fotoaparát Cena: 439 eur Hodnotenie: 8,0

Ak ste ešte pred rokom uvažovali o smartfóne s veľkým displejom, nemali ste veľa možností. Samsung si síce svoju pozíciu upevnil s modelom Galaxy Mega, no dnes na trhu nájdete množstvo ďalších krížencov smartfónu a tabletu.

Šesť palcov od Huawei

Čínsky výrobca Huawei možno nepatrí do kategórie najznámejších, no predaje jeho produktov sú dobré. Už niekoľkokrát sa objavil v prvej päťke rebríčku najpredávanejších smartfónov a do vývoja investuje ročne miliardy dolárov.

Testovaný model Ascend Mate M1 patrí do kategórie prémiových modelov a je hlavnou konkurenciou pre Samsung Galaxy Mega. So 6,1 palcovým displejom je síce trochu menší, no so Samsungom má spoločné všetky obmedzenia vyplývajúce z veľkosti.

Ovládanie jednou rukou je stále problematické, s prstom dosiahnete maximálne na polovicu ikoniek. Huawei sa tento problém snaží zmierniť úpravou niekoľkých základných aplikácií. Tu je umiestnenie ovládacích prvkov upravené tak, aby ste ich pohodlne dosiahli aj pri používanú jednou rukou.

V mestskej hromadnej doprave sme to ocenili, no obava o nechcené vypadnutie z ruky nás neopustila po celú dobu cesty. Pre pohodlné používanie sú potrebné dve ruky, na čo treba myslieť pred samotnou kúpou.

Kvalita, akú sme nečakali

Zahoďte však predsudky, Huawei Ascen Mate je ukážkovo spracovaný prístroj. Síce tu nájdete len plasty, no ich kvalita je veľmi dobrá. Navyše, celá zadná strana je tvorená matnou povrchovou úpravou, ktorá pôsobí veľmi príjemne na dotyk a zároveň nezachytáva odtlačky prstov.

Veľký 6,1-palcový displej vypĺňa 73 percent prednej časti smartfónu, pred poškodením ho chráni odolné sklo Gorilla glass. Displej vyrobený technológiou IPS+ vás poteší intenzívnymi farbami a širokými pozorovacími uhlami. Na priamom slnku je použiteľný, pričom okrem maximálneho podsvietenia tu môžete postrehnúť aj účinnú úpravu farieb.

Ovládacie prvky hľadajte len na pravej časti zariadenia. Okrem tlačidla blokovania displeja a dvojice pre úpravu hlasitosti je zvyšok riešený pomocou softvéru. Aj keď preto zvyčajná trojica vždy ukrojí zo samotného displeja, je z ergonomického hľadiska lepším riešením v porovnaní s klasickými dotykovými tlačidlami.

Lepší na papieri

Zbežný pohľad na hardvérové parametre vychádza v prospech testovaného Huawei. So štvorjadrovým procesorom a dvoma gigabajtami operačnej pamäte je aj v reálnej prevádzke maximálne plynulý, všetko funguje bez jediného zaváhania.

Grafická nadstavba Emotion UI systém výrazne nemení, pridaných prvkov tu nenájdete veľa. Navyše, nie sú graficky výrazné a zbytočne si neberú systémové prostriedky. Výkon v hrách je vzhľadom na prítomnosť až štyroch procesorových jadier skôr priemerný, no pre HD rozlíšenie viac potrebovať nebudete.

Pri detailnom porovnaní s Galaxy Mega od Samsungu musíme upozorniť na zastaranosť použitého hardvéru. Huawei má síce štyri jadrá, no sú vyrobené staršou, 40 nanometrovou technológiou. Grafický čip mal byť podľa prvých informácií výkonnostným rekordérom, v skutočnosti je pomalší ako konkurenčné Adreno 305.

Samsung je teda vo výsledku o niečo rýchlejší v hrách, no pri bežnom používaní sme mali lepší pocit, keď sme v rukách držali Huawei. Škoda, že systém Android je zatiaľ len v staršej verzii 4.1.2.

Samsung Galaxy Mega Huawei Ascend Mate Displej 6,3“, HD rozlíšenie 6,1“, HD rozlíšenie Čipset Snapdragon S4 Huawei K3V2 Procesor Dvojjadrový, 1,7 GHz Štvorjadrový, 1,5 GHz Grafický čip Adreno 305 Immersion 16 RAM 1,5 GB 2 GB Dáta 8 GB + microSD 8 GB + microSD Systém Android 4.2.2 Android 4.1.2 Rozmery 168×88×8 mm 164×86×10 mm Hmotnosť 199 g 198 g

Samsung Galaxy Mega Huawei Ascend Mate AnTuTu 13285 16628 3DM IceStorm 5065 3233 3DM IceStorm Extreme 2707 1653

Používateľské rozhranie je podarené a nemá negatívny vplyv na výkon.

Nepresvedčivý fotoaparát

Snímač s rozlíšením osem megapixelov vás zaujme skôr svojimi funkciami ako kvalitou fotografií. Tým totiž chýbajú intenzívnejšie farby a problémom je mierne vyšší obsah šumu a menej spoľahlivé automatické zaostrovanie.

Z doplnkových funkcií tu nájdete dnes už štandardnú panorámu, HDR režim pre fotenie svetelne kontrastných scén, niekoľko farebných filtrov a zábavnú funkciu na deformovanie obrazu.

Video môžete nahrávať v maximálnom rozlíšení 1920x1080 bodov pri rýchlosti 30 obrázkov za sekundu. K výsledku patrí rovnaká kritika, akú sme použili pri fotografiách. Výsledok teda nie je zlý, no na súčasnú špičku nesiaha.

Ani dobré svetelné podmienky nezaručia kvalitnú fotografiu. Huawei má fotografie lepšieho priemeru, s ktorými ale na svoju konkurenciu nestačí (100% výrez).

Škoda priemernej výbavy

Huawei Ascend Mate M1 nie je jedinou alternatívou k veľkým smartfónom od Samsungu. Ku koncu roku by Windows fanúšikov mala potešiť nová Lumia s kódovým označením Bandit, Acer pripravuje šesťpalcový Liquid S2 a HTC sa pokúsi o záchranu s modelom One Max.

Aj napriek staršiemu hardvéru sa pri používaní smartfónu od Huawei nebudete nudiť a naša hlavná výhrada preto smeruje k slabému fotoaparátu. Chýbajúce LTE a NFC technológie zamrzia, no nemusia byť pre každého tými najdôležitejšími funkciami.

Naopak, potešujúca je výdrž batérie. Smartfón totiž zvládne skoro pol dňa prehrávať video a pri bežnom používaní ho budete nabíjať maximálne raz za dva dni.

Pri cene 439 eur tento smartfón môžeme odporučiť. Má dostatočne vysoký výkon aj pre náročnejšieho používateľa, kvalita spracovania je veľmi dobrá a výhrady nemáme ani k softvérovej nadstavbe Emotion UI.

Jedinou podmienkou je, aby ste si na tak veľký displej rýchlo zvykli a od fotoaparátu nečakali zázraky.

