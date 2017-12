Slávnu Tróju objavil amatér, dnes mieša gýč a históriu

Trója nemá múzeum, dostane nové

Nové múzem dostane historické miesto až v roku 2016.

BRATISLAVA. Priamo v Tróji dnes nie je žiadne múzeum, časť vzácnych pamiatok môžete vidieť v neďalekom Canakkale, v Istanbule alebo v berlínskom Pergamonskom múzeu.

Od jari sa však oproti dedine Tevfikiye začalo na desaťhektárovom pozemku stavať múzeum podľa veľkorysého návrhu tureckej architektonickej kancelárie Yalin Mimarlik.

Jej projekt obrovskej kocky vybrali zo 132 návrhov počas súťaže, ktorá trvala dva roky. Ďalšie dva roky by mala trvať stavba, takže ak sa vyberiete do Tróje v roku 2016, už by ste si mohli v modernej budove nielen prezrieť vykopané skvosty, ale aj si oddýchnuť. Podľa plánov sem presťahujú artefakty z Tróje, ktoré sú uložené vo viacerých múzeách po celom svete.

Pôdorys kocky bude mať rozmery 32 x 32 metrov a obložia ju oceľovými platňami. Výstavné priestory budú nad zemou, vchod však povedie z podzemia. Strecha bude presklená, nebude chýbať terasa. Súčasťou múzea budú obchody, kinosála, knižnica, kaviarne aj reštaurácia. Na nižších poschodiach zase reštaurátorké a konzervačné laboratóriá, sklady či trezory. Domáci veria, že múzeum priláka milión turistov ročne.

V dedinke zatiaľ nájdete ubytovanie iba v niekoľkých domoch. Upúta však nová veľká tabuľa na kemp. Nebuďte sklamaní, ak pôjde len o dve terasy za čajovňou a päť nových karavanov. Záchody, sprchy a kuchynka sú nové.

Jana Čevelová