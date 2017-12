PlayStation 4 príde koncom novembra

Sony prezradili, kedy začne predávať nový PlayStation. V Európe to bude od 29. novembra.

20. aug 2013 o 22:17 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nová Sony PlayStation 4 dorazí do obchodov koncom novembra. Japonská spoločnosť Sony to ohlásila na nemeckom veľtrhu Gamescom. V Európe by sa konzola novej generácie mala predávať od 29. novembra, v Spojených štátoch dokonca skôr, už od 15. novembra.

Priamym konkurentom hernej konzoly bude Xbox One od Microsoftu. Predpokladá sa, že do obchodov dorazí v rovnakom čase ako PS 4. Dôvodom je vianočný trh.

Analytici odhadujú, že kľúčové budú v priamom konkurenčnom boji medzi konzolami exkluzívne hry. Zatiaľ to vyzerá tak, že výraznejších titulov si nachystal viac Microsoft, v priebehu mesiacov by sa však situácia mohla zmeniť.

„Tlačová konferencia Sony zase raz ukázala, aké má firma hlboké a zmysluplné vzťahy s nezávislými vývojármi," hovorí pre BBC Rob Crossley z webu Computer and Video Games. „Lenže šéfovia v Sony budú nepochybne nervózni, keď bude zoznam exkluzívnych hier na Xbox One narastať."

Sony hovorí, že už dnes má zhruba milión predobjednávok na svoje nové zariadenie.