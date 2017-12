Ubuntu získal rekordne peňazí, na nový smartfón je to málo

Viac ako 10 miliónov dolárov poskytli fanúšikovia na rozbeh. Firma však hľadá trojnásobok.

19. aug 2013 o 12:20 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Má to byť luxusný smartfón so systémom Ubuntu, ktorý má vstúpiť na mobilný trh netradičnými vlastnosťami. Môže to však byť aj vzorový neúspech, ktorý sa stane synonymom pre nenásytnosť.

Firme Canonical, ktorá stojí za vývojom operačných systémov Ubuntu, sa podarilo čosi, čo vo svete občianskeho financovania startupov nemá obdobu. Spoločnosti vyzbierala od fanúšikov viac ako 11 miliónov dolárov, čo doposiaľ nik nedokázal.

Pre zámer spustiť výrobu luxusného smartfónu s novým mobilným systémom je to však iba o kúsok viac ako tretina potrebných peňazí. Firma sa rozhodla vstúpiť na mobilný trh netradične – s dobre vybaveným smartfónom s dvomi mobilnými systémami, ktorý možno kedykoľvek premeniť na stolové PC s desktopovým Linuxom.

Fanúšikov myšlienka oslovila, nie však v takom počte, ako firma očakávala. Spoločnosti pritom na stránke Indiegogo zostávajú už iba tri dni.

Presadiť sa na nasýtenom trhu mobilných operačných systémov nie je jednoduché. Prakticky ho drží v hrsti Google so svojim Androidom. Každý nováčik má iba malú šancu dosiahnuť úspech.

Najďalej sa podarilo zájsť Mozille so svojim Firefox OS, pre ktorý získala podporu výrobcov smartfónov i mobilných operátorov. V predaji je v niekoľkých krajinách, očakáva sa, že by by sa mu mohlo dariť v chudobných krajinách, ktoré žiadajú v mobiloch internet, avšak smartfóny sú pre ne pridrahé.

Problémom Ubuntu Edge však je, že stojí 695 dolárov a nik poriadne nevie, čo ponúkne.

Informoval o tom Wall Street Journal.