Utopili sme vo vode nový tablet od Sony

Štíhly tablet japonského výrobcu láka na jemný displej, vysoký výkon a odolnosť pred vodou.

20. aug 2013 o 17:20 Matúš Paculík

Sony Xperia Tablet Z Páči sa nám: Odolnosť voči vode a prachu, rozlíšenie displeja, výkon Nepáči sa nám: Cena, čierna stále nie čiernou Cena: od 499 eur Hodnotenie: 8,6

Sony je ukážkou toho, že aj veľká korporácia dokáže reagovať na rýchlo sa meniaci trh s mobilnými zariadeniami. Po viac-menej úspešnej spolupráci s Ericssonom má stále dobrú pozíciu na trhu.

K rekordným predajom má síce ďaleko, no s vyváženou ponukou a prémiovými zariadeniami vie zaujať operátorov a zákazníkov, ktorým sa pozdáva netradičný dizajn a zvýšenú odolnosť.

Tablet, ktorý neutopíte

Podľa slov výrobcu má nový tablet odolať prachu a vode, pričom pod vodou vydrží až pol hodinu. Na fotografovanie koralových útesov ale zabudnite, vodotesnosť je totiž garantovaná len do hĺbky jedného metra.

S ohľadom na zameranie prístroja to stačí. Tablet si s najväčšou pravdepodobnosťou kúpi bežný človek, ktorý vyššiu odolnosť ocení na dovolenke či počas pobytu v prírode. Nemusí sa tam obávať horšieho počasia, vyliateho nápoja alebo nečakaného okúpania najmladším potomkom.

My sme sa s menšími obavami odhodlali k testu v menšom záhradnom bazéne. Po prvotnom zoznámení s vodou fungoval bez problémov.

Hrubý len sedem milimetrov

Nový tablet od Sony je ľahký a tenký. A to až tak, že môže vzbudiť podozrenie z nedostatočnej pevnosti. Výrobca použil plast s príjemnou povrchovou úpravou - je dostatočne pevný aj pre náročnejšieho používateľa, ktorý si svoj tablet nosí stále so sebou.

Pri vyvinutí väčšieho tlaku sa prejaví drobná vôľa konštrukcie, no zariadenie týmto spôsobom poškodíte len veľmi ťažko. Navyše, celú prednú časť spevňuje odolné sklo, ktoré na rozdiel od zvyšku materiálov len tak jednoducho nepoškodíte.

Pri dizajne nemáme voči tabletu výhrady. Je tenký len sedem milimetrov, váži menej ako pol kila a nepodobá sa na žiadnu konkurenciu. Rám okolo displeja je dostatočne široký pre pohodlné uchopenie prstom, čo sme ocenili najmä pri večernom čítaní kníh.

Počet ovládacích prvkov je minimálny, okrem tlačidla blokovania displeja tu nájdete len dvojicu pre zmenu hlasitosti. Zvukový výstup, micro USB a sloty pre pamäťovú a SIM kartu sú pre prachom a vodou chránené ochrannými krytmi.

Čiernu farbu nehľadajte

Parametre Štvorjadrový procesor 1,5 GHz

Grafický čip Adreno 320

2 gigabajty pamäte

16 gigabajtov pre dáta

10,1 palcový displej

Rozlíšenie 1920x1200

Wi-Fi, BT 4.0, NFC, IR

Hmotnosť 495 gramov

Android 4.2.2

Kým pri konkurencii nájdete rôzne AMOLED a IPS displeje, Sony je stále verné TFT technológii s firemným vylepšením Mobile Bravia Engine druhej generácie. Ani táto kombinácia ale nedokáže zobraziť skutočnú čiernu farbu.

Pri uhlopriečke 10,1 palca je rozlíšenie 1920x1200 bodov dostatočne jemné, aj keď Nexus 10 a iPad ponúkajú ešte väčší počet bodov na palec. Pozorovacie uhly sú veľmi dobré, zmenu farieb pri bežnom používaní nepostrehnete.

Tablet vás svojim výkonom určite nesklame. Štyri jadrá čipu od Qualcommu a grafiku Adreno 320 dopĺňajú dva gigabajty operačnej pamäti a 16 gigabajtové úložisko.

Práca v systéme Android je príjemne plynulá, reakcie sú rýchle aj pri väčšom počte spustených programov a obrazovke plnej miniaplikácií.

Ak pri používaní nepotrebujete maximálny jas displeja, užijete si s tabletom necelých deväť hodín nenáročnej zábavy alebo práce.

Aby sme boli presní, za priemernú výdrž batérie nemôže hardvér, ale batéria s menšou kapacitou 6000 mAh. Výrobca tu pravdepodobne spravil ústupok pre dosiahnutie hmotnosti menšej ako pol kilogramu.

AnTuTu v3.4 Score 20138 RAM 3539 CPU FP 4198 3D Graphics 5603 3DMark Ice Storm 10256 Ice Storm Extreme 6244

Ovládne aj televízor

Sony len nedávno ponúkla pre tablet aktualizáciu systému Android na verziu 4.2. Používateľské prostredie je rozšírené vlastnou nadstavbou a už v základe tu nájdete niekoľko aplikácií pre prácu s multimediálnym obsahom.

Filmy nemusíte pozerať len na displeji, ale s pomocou funkcie zrkadlenia obrazu si ich vychutnáte aj na televízore. Prenos je bezdrôtový a bezproblémovo funguje na väčšine televízorov pripojených do domácej siete.

Televízor môžete s pomocou tabletu aj ovládať. Aplikácia Remote je jednoduchá a spolupracuje s väčšinou súčasných a aj starších televízorov. Pri konkurenčných značkách ale odporúčame siahnuť po ich natívnych aplikáciách – získate tým viac funkcií.

Za fotografie a videá spravené s pomocou tohto tabletu sa nebudete musieť hanbiť. Pre danú kategóriu nie sú vôbec zlé a pri dostatočnej intenzite svetla nás výsledok príjemne prekvapil.

Pripravte si 500 eur

V základnej verzii stojí tablet 499 eur, za príplatok sto eur dostanete raz takú kapacitu vnútornej pamäte. Ak by ste chceli verziu so 4G modulom pre rýchly internet, pripravte si až 629 eur. Cena je to vysoká, no Sony Xperia Tablet Z je prémiový tablet, čo výrobca dobre vie.

Oproti lacnejšej konkurencii ponúka odolnosť voči vode a prachu, čo môže zavážiť pri finálnom výbere. Dobrý je aj displej, ktorého slabou časťou je len nedokonalé zobrazenie čiernej farby. Dizajn je jedinečný a v ponuke iných výrobcov by ste podobu hľadali dlho. Tablet je navyše ľahký, tenký a pohodlne sa drží aj v len jednej ruke.

