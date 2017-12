Vilu si postavil na streche paneláku. Naj na internete #49

Čo sa ukrýva v každej kvapke vody a kde si postavili na streche paneláku vilu ako pohorie? Náš pravidelný výber naj vecí na internete.

17. aug 2013 o 0:00 Ivana Drobná

Rozprávkové svety

Sú ľudia, ktorí vedia popustiť uzdu fantázie. A sú takí, ktorí svoje predstavy aj zrealizujú. Jednou z nich je americká sochárka Rebekah Bogard. Mimochodom, ak by vás zaujímal proces vzniku jej diel, tak na jej webstránke je krásne nafotený postup.

Absolut

Ako vznikajú grafické návrhy na fľaše najznámejšej vodky sveta? Poďte sa s nami pozrieť do útrob výroby.

Fab

Poznáte už Fab? Je to online shop s dizajnovými kúskami. Európa má dokonca vlastnú „verziu" eu.fab.com. Nábytok, oblečenie, šperky, niečo pre našich miláčikov, jedlo aj množstvo ďalšieho. Ako bonus si nepočítajú poštovné, no všetky ponuky sú časovo limitované.

Viditeľný pohyb

Ako by vyzerali stopy, ak by po každom pohybe ostávali v priestore stopy? Pozrite si reklamy na CCTV Documentary od KORB.

Dome

Naše festivaly sa môžu inšpirovať projektom architekta Kristoffera Tejlgaarda, ktorý pre festival Roskilde vytvoril stage - Dome.

Pohorie na streche

Zdalo by sa to nemožné a šialené, no čínsky profesor si naozaj vytvoril vilu na streche paneláku. A to nie len tak hocakú, ale vilu, ktorá vyzerá ako pohorie.

Hrozno

Údajne sa nejde o geneticky modifikovanú potravinu, ale o výsledok kríženia a šľachtenia. A o čo to teda je? Naozaj je to hrozno, odroda volá sa Prsty čarodejnice. Vypestované boli v Kalifornii.

Život v kvapke vody

Pozrite si krátke video o tom, že i v jednej kvapke vody z rybníka je života viac, ako by ste si vedeli predstaviť.