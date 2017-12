Vyklápacie mobily sú späť. Tentokrát s Androidom

Samsung uvádza na čínsky trh vyklápací smartfón s Androidom a dvomi dotykovými displejm

15. aug 2013 o 9:39 Milan Gigel

PEKING, BRATISLAVA. Volá sa Samsung W789 a na prvý pohľad sa podobá na vyklápacie mobily, ktoré pútali pozornosť pred rokmi. Tí, čo si radi zaspomínajú na minulosť, si ju budú môcť osviežiť s plným komfortom súčasných smartfónov s Androidom.

Novinka, ktorá v týchto dňoch vstupuje na čínsky trh, je vybavená dvojicou displejov s uhlopriečkou 3,3 palca s rozlíšením 320x480 bodov. Smartfón má jednojadrový procesor s pracovnou frekvenciou 1,2 GHz, 8-gigabajtové úložisko a 5-megapixelový fotoaparát. Určený je pre prevádzku v mobilných sieťach GSM a CDMA.

Operačný systém Android vo verzii 4.1 Jelly Bean obsluhuje dvojicu SIM kariet, vstavanú pamäť je možné rozšíriť prostredníctvom pamäťovej MicroSD karty. Samozrejmosťou je zabudované WiFi a GPS.

Model, je navrhnutý tak, aby v ňom mohli používatelia oddeliť svoje súkromné aktivity a kontakty od pracovných.

Firma zatiaľ neprezradila, či sa táto novinka objaví aj na iných svetových trhoch, alebo ide o mobil, ktorý je určený výhradne pre ázijský trh. Isté však je, že vzbudil pozornosť spotrebiteľov.

Kĺbový spoj po prvý krát debutoval na trhu spotrebnej elektroniky v roku 1982, keď firma GRiD predstavila svoj prvý notebook s označením Compass.

Z výrobcov mobilov siahla ako prvá po tomto dizajne Motorola so svojim populárnym modelom StarTAC v roku 1996 a mnohí výrobcovia sa tohto dizajnového trendu držali do približne do roku 2009.

Informoval o tom denník LA Times.