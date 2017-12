Ukázali dopravu, ktorá by Európu prešla za minúty

Je ako tunel, v ktorom sedia ľudia alebo cestuje náklad. Hyperloop má prepojiť San Francisco a Los Angeles.

13. aug 2013 o 10:45 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Prichádzate so svojim automobilom k terminálu, kde zacúvate do prepravnej kapsuly. Do podobnej si kúsok od vás sadajú ľudia ako do vlaku a ďalšiu plní pestovateľ zeleniny čerstvým tovarom pre supermarket.

Každých 30 sekúnd sa jedna z kapsúl zavedie do trubice, ktorej druhý koniec je vzdialený 610 kilometrov. Netrvá viac ako 30 minút, kým elektronický hlas oznámi: „Koniec cesty, vystupovať“.

Takýto sen sníva miliardár Elon Musk, ktorý by chcel vybudovať v budúcnosti tranzitnú trubicu medzi San Franciscom a Los Angeles v americkej Kalifornii.

Rýchly presun

Známy vizionár stojaci za projektmi elektroáut Tesla a vesmírnou firmou SpaceX verí, že takýto projekt by mohol ľuďom ušetriť množstvo času a peňazí. Myslí si, že vďaka solárnej energii, o ktorú v krajine nie je núdza, by lístok pre osobnú prepravu z jedného konca na druhý nestál viac ako 20 dolárov.

Všetko má premyslené. Prepravná trubica bude využívať pozemky, ktoré boli v minulosti vysporiadané pre diaľnicu z mesta do mesta a kapsuly sa v jej ideálnom vnútornom prostredí budú pohybovať rýchlosťou 1200 kilometrov za hodinu. Samotné nastupovanie a nakladanie tovaru môže v konečnom dôsledku trvať viac ako cesta.

Možno znie táto myšlienka až príliš odvážne, Elon Musk má však už svoje skúsenosti s vesmírnym programom SpaceX. Akonáhle sa mu uvoľní čas, chystá sa vytvoriť prototyp nového spôsobu prepravy, aby navrhol riešenie pre všetky metropoly, ktoré od seba nie sú príliš vzdialené.

Ako tu má fungovať?

Nový spôsob prepravy by podľa Muska mohol podstatne odbremeniť cestnú a železničnú infraštruktúru a zaistiť rýchlu prepravu ľudí a tovaru za nízke ceny. Stal by sa alternatívou k leteckej preprave na krátke vzdialenosti.

Zatiaľ sú to však iba vízie. Ako presne by pohon fungoval, príliš nespresnili. Kľúčom by však mali byť kompresory na prednej strane kapsúl, ktoré by tlačili vzduch za zariadenie. A tiež akési vzduchové vankúše, na ktorých by sa kapsuly pohybovali.

Súčasné magnetické rýchlovlaky dosahujú rýchlosti okolo 500 kilometrov za hodinu, čo je menej ako polovica z toho, čo by mal ponúknuť v budúcnosti Hyperloop.

Informovala o tom britská BBC.