Nová vakcína ochránila ľudí pred maláriou

Očkovanie poskytlo stopercentnú ochranu. Musí sa však otestovať na väčšom počte ľudí.

12. aug 2013 o 18:06 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Potrebujete sterilné podmienky. V laboratóriu necháte dorásť komáre, presne tie, ktoré prenášajú maláriu. Kŕmite ich nakazenou krvou, v ktorej sa nachádza drobný parazit zodpovedný za ochorenie.

Potom tieto komáre ožiarite a oslabíte zákerné plazmódiá - a keď následne nakazíte ľudí, choroba nielenže nevznikne, no takáto vakcína dokáže ochrániť človeka aj v budúcnosti.

Naznačuje to veľmi skorý výskum novej vakcíny, ktorý ukázal až stopercentnú ochranu proti malárii. Problémom je, že tieto predklinické testy zatiaľ vedci vyskúšali na extrémne malej skupine dobrovoľníkov.

Ak by sa však výsledky potvrdili, bol by to radikálny prelom v boji s ochorením, ktoré ročne postihuje stámilióny ľudí.

Stopercentná ochrana?

Fakty Malária Ochorenie spôsobujú parazity, ktoré sa na človeka prenesú po uštipnutí komárom. Príznaky spočiatku pripomínajú chrípku, malária môže skončiť aj smrťou, obzvlášť u detí.

Stephen Hoffman prišiel na základnú metódu už v sedemdesiatych rokoch. Zistil, že ak dobrovoľníkov uštipnú ožiarené moskyty, môžu na maláriu získať imunitu. Problémom však bolo, že takto „upravené“ komáre museli zaútočiť až tisíckykrát, čo nedávalo nádej na rozumný systém ochrany.

Teraz však vedci pod vedením Hoffmana a Roberta Sedera z amerického Národného inštitútu pre zdravie prišli na spôsob, ako tento základný poznatok využiť.

Predklinické testy, pôvodne zamerané na zistenie škodlivosti novej vakcíny, totiž podľa štúdie v magazíne Science ukázali, že pri správnom počte dávok zaručia stopercentnú ochranu. To sa dosiaľ nepodarilo žiadnej testovanej vakcíne.

„Toto je iba dôkaz princípu,“ zdôrazňuje podľa Ars Technica Brian Greenwood z londýnskej výskumného strediska pre hygienu a tropickú medicínu. „No veľmi dôležitý dôkaz. Tento experiment sa však musí zopakovať na väčšom množstve subjektov.“

Vedci zistili, že ak dobrovoľníkom podajú do žíl päť dávok vakcíny, vytvoria stopercentnú ochranu - podarilo sa to pri všetkých šiestich testovaných osobách. V prípade, ak podajú len štyri dávky, ochrana sa vytvorila u šiestich z deviatich osôb.

U nezaočkovaných ľudí sa maláriou nakazili piati zo šiestich.

Rovno do obehu

Problémom je, že každá dávka vakcíny vyžaduje 135-tisíc ožiarených sporozoitov, čo je vývojová fáza parazita. Ak chcú odborníci takto očkovať, musia vytvoriť spôsob, ako tieto prvky získavať v priemyselnom meradle.

Navyše, asi pol mililitra očkovacej látky sa musí podať vnútrožilne, čo môže byť na miestach najviac postihnutých maláriou problém. Látka sa tiež musí chladiť v tekutom dusíku.

„Ak však dokážete Saharou prenášať schladené semeno dobytka na jeho oplodnenie, prečo by ste to nemohli dokázať s vakcínou?“ pýta sa podľa magazínu Nature Marcel Tanner, riaditeľ švajčiarskeho Inštitútu tropického a verejného zdravotníctva.

Rozsiahlejšie testy vakcíny by mali odštartovať v Tanzánii. Do klinického výskumu budú zapojené tisícky ľudí a až tieto výsledky ukážu, či nové očkovanie naozaj funguje.

Len v roku 2010 pritom podľa Svetovej zdravotníckej organizácie zomrelo na maláriu vyše šesťstotisíc ľudí, väčšinou detí.

DOI: 10.1126/science.1241800