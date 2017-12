Hlad spôsobuje zníženie plodnosti

Nedostatok jedla v detstve spôsobuje problémy aj oveľa neskôr.

12. aug 2013 o 17:05 Denisa Ballová

LONDÝN, BRATISLAVA. Ľudia, ktorí boli počas detstva alebo pred narodením podvyživení, sú voči prípadnému hladomoru menej odolní aj neskôr v živote. Dožívajú sa tiež nižšieho veku a majú menej detí ako tí, ktorí mali riadnu stravu.

Tvrdí to preštudovanie fínskych cirkevných záznamov z 19. storočia, ktoré publikovali v prestížnom odbornom magazíne Proceedings of the National Academy of Sciences.

Tisícky ľudí

Vedci skúmali údaje o narodení, úmrtí a socioekonomickom statuse viac ako tritisíc jedincov vidieckej populácie, ktorí žili v devätnástom storočí vo Fínsku.

Títo ľudia boli závislí od poľnohospodárskych plodín ako napríklad raže či jačmeňa.

Odborníci vo výskume analyzovali údaje o výnose plodín počas päťdesiatročného obdobia, ktoré vyvrcholilo hladomorom v roku 1860.

Ten bol poznačený vysokou úmrtnosťou vplyvom chorôb ako kiahne, týfus či čierny kašeľ.

„Veľa ekologických štúdií o zvieratách ukázalo, že zlý štart do života, ako je málo potravín alebo vysoká hustota obyvateľstva v čase, keď sa vyvíjate, zle vplýva na vašu kondíciu,“ povedal podľa magazínu Nature Adam Hayward, evolučný ekológ z britskej Sheffieldskej univerzity. „A ľudia sú v tomto ohľade veľmi podobní.“

Lepšie pre budúcnosť

Štúdia sa tiež zamerala na to, ako výnosy plodín pri narodení ovplyvnili neskoršiu reprodukciu a odolnosť ľudí počas hladomoru.

Na základe toho vedci zistili, že tí, ktorí sa narodili v časoch lepšej úrody, mali vyššiu pravdepodobnosť, že prežijú neskorší hladomor a budú mať deti.

DOI: 10.1073/pnas.1301817110