Smetiaky v Londýne počítajú ľudí

Odpadkové koše zbierajú dáta o pohybe ľudí, aby odhalili ich potenciál.

12. aug 2013 o 8:45 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Prechádzate Londýnom okolo odpadkového koša na separovaný odpad a netušíte, že v skutočnosti váš telefón reaguje na informáciu o dostupnej WiFi sieti a odpovedá jej svojim identifikátorom.

Agentúra Renew testuje v uliciach britskej metropoly dvanásť zberných buniek, ktoré nepretržite zbierajú identifikátory smartfónov. Ku každej MAC adrese WiFi modulu priradia časovú známku, aby bolo možné informácie ďalej analyzovať. Na predaj sú pre každého záujemcu.

Keďže podľa prieskumov 8 z 10 Britov na svojom smartfóne WiFi nikdy nevypína, zo zozbieraných dát možno vybudovať mapu návykov, ktorá môže odhaliť správanie ľudí.

Ak si takúto bunku postavíte do predajne, kaviarne alebo reštaurácie, o chvíľu sa dozviete, ako sa správajú vaši zákazníci. Viete, aký čas u vás trávia, s akou periodicitou vás navštevujú i dokonca to, kedy iba prešli okolo predajne.

Dáta sú anonymné a MAC adresa odhalí iba to, aká je značka WiFi zariadenia, ktoré nosíte vo vrecku. MAC adresa nie je nijakým spôsobom spárovaná so SIM kartou, telefónnym číslom ani identitou človeka. Je to anonymizovaný údaj.

V prípade agentúry majú zozbierané dáta inzertnú hodnotu. Na smetiaky vybavené zberovou technológiou inštalovali farebné displeje pre zobrazovanie reklám. Podľa toho, kto prechádza okolo, vedia na displeji zobraziť reklamu, ktorá ukazuje na miesta, kde vás zberné bunky zaregistrovali v minulosti.

Aj keď ich je zatiaľ iba dvanásť, firma plánuje do podobných aktivít venovať čas aj prostriedky.

Informoval o tom magazín T3.