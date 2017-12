Na Mars chce ísť stotisíc ľudí, Slováci za 22 dolárov

Prihláška vyjde Slováka menej ako Američana. Cesta na Mars by sa mala začať v roku 2022.

11. aug 2013 o 18:22 Matúš Krčmárik

BRATISLAVA. Znie to trochu ako samovražda. Vyrazíte smerom na Mars, začnete ho kolonizovať, ale už nikdy sa nevrátite domov. Napriek tomu sa chce na túto cestu vydať viac ako stotisíc záujemcov.

Toľko ľudí sa prihlásilo do projektu Mars One. Cesta na Mars by sa mala začať v roku 2022. Ľudia sa hlásia, aj keď stále nie jasné, či sa organizátorom podarí zozbierať dostatočné prostriedky, alebo či ľudia budú vôbec schopní prežiť na červenej planéte.

Šéf projektu Bas Lansdorp tvrdí, že náklady chce pokryť vďaka sponzorom a vysielacím právam na súvisiacu reality šou. Vyberú totiž 40 ľudí z celého sveta, z ktorých by do vesmíru mali letieť štyria.

Do projektu sa môže prihlásiť každý, musí zaplatiť registračný poplatok. Ten sa mení podľa HDP krajiny, odkiaľ pochádza. Pre Slovákov jej to 22 dolárov, pre Američanov 38, pre Mexičanov len 15.

„Chceli sme, aby to bolo dosť na to, nech si to ľudia premyslia, a zároveň nie príliš, aby ich to neodrádzalo,“ cituje CNN Lansdorpa.