Žralok roztrhal zachráneného tuleňa. Najlepšie videá

Príroda je krutá, aj keď to nie je iba videofikcia. Pozrite si náš výber virálnych videí – špeciál so zvieratkami.

11. aug 2013 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Prirodzený výber

Mala to byť veľká záchrana mladého tuleňa. Ale niekedy sa život (teda, ak by to nebola reklama na televízny dokumentárny špeciál) zvrtne...

video //www.youtube.com/embed/HMnMgX7GiOA

Nenechaj sa rušiť

Bolo obdobie, keď video na YouTube v skutočnosti znamenalo mačky. Zrejme sa tieto časy vrátili.

video //www.youtube.com/embed/CPimRuYhG8w

Dvakrát.

video //www.youtube.com/embed/Of2HU3LGdbo

Medveď, časť 2.

Keď už sme pri živote zvierat, minulý týždeň sme s tajnosťami medveďov začali, dnes iba pokračujeme.

video //www.youtube.com/embed/frxFH6A4LxQ

Úsmev

Aby sme tu nemali iba zvieratá: aj reklama na mobilný telefón sa dá urobiť vtipne. Naozaj.