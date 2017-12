IBM chce počítače, ktoré budú ako mozog človeka

Počítače budúcnosti by mali priniesť nový spôsob riešenia úloh. Pripomínať bude ľudský mozog.

9. aug 2013 o 14:15 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Roky snívajú o počítači, ktorý by fungoval podobne ako ľudský mozog. Robia všetko preto, aby vyvinuli technológiu, ktorá sa podstatne líši od tej dnešnej - závislej na presných algoritmoch a inštrukciách vytvorených človekom.

Firma IBM ohlásila ďalší krok, ktorý priblíži ľudstvo k technológiám inšpirovaným mozgom živých organizmov. Ku svojim čipom s ohromným výkonom pre riešenie jednoduchých úloh a algoritmov vyvinula nový programovací jazyk.

Budú sa učiť

Všetky čipy, počítače, mobily, smartfóny a elektronika fungujú rovnako. Využívajú princípy z 50-tych rokov minulého storočia, ktoré umožnili oživiť počítače a nechali ich plniť zmysluplné úlohy. Sekvenčne spracúvajú operáciu za operáciou a riadia sa vopred napísaným programom.

Mozog je však iný. V každom momente jeho neuróny spracúvajú milióny rôznych podnetov a z vyhodnotených výsledkov skladajú ďalšie - aby určili, čo sa bude diať ďalej. Podobne by mali fungovať aj počítače budúcnosti.

S množstvom senzorov a miliónmi rozhodovacích prvkov v čipoch by mali spracúvať komplexné operácie. So základnými pravidlami, bez toho, aby musel byť softvér pripravený na každú udalosť. Učili by sa zbieraním skúseností.

Vyhodnocovať podnety

IBM si vie novú generáciu počítačov predstaviť napríklad v automobiloch či pri navigácii nevidomých. Cez senzory by sledovali priestor v bezprostrednom okolí a určili spôsob, ako sa bezpečne dostať do cieľa.

Nie však vyhodnocovaním vopred stanovených modelov a scenárov, ako to robia dnešné robotické autá.

Svet technológií uviazol v princípoch a pravidlách, ktoré vznikli spolu s počítačmi na ich samotnom počiatku.

Málokto má odvahu odkloniť sa výrazným smerom k novým princípom, ktoré nedokážu čerpať inšpirácie z toho, čo si pod technológiami predstavujeme dnes.

Informoval o tom list The Telegraph.