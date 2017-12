Šaty si môžeme tlačiť na tlačiarni

Počítačová technika prichádza do odevného priemyslu. Tlačiarne by mohli nahradiť krajčírov.

8. aug 2013 o 12:55 Milan Gigel

SAN FRANCISCO, BRATISLAVA. Chceli ukázať, že dokážu skombinovať moderné technológie s módou. Dnes majú početnú klientelu, ktorá sedí pred internetovým prehliadačom a objednáva si do svojho šatníka nové kúsky vyrobené na mieru. S pomocou tlačiarní.

Možno si spomínate na svoju prvú skúsenosť s objednávaním tričiek s potlačou či dekoratívnych nálepiek na notebook. Sadnete si k prehliadaču a preklikávate sa nekonečnou ponukou, kým skombinujete dohromady veci, ktoré sa vám páčia. Aké by to bolo skúsiť si to s obliekaním?

Vďaka veľkoformátovej tlači a atramentom vhodným pre potlač textilu možno vyrobiť na mieru i také zložité kusy oblečenia, ako sú spoločenské šaty.

Tlačiareň predkreslí na textíliu línie strihu a vzor. Potom už iba stačí dielce vystrihnúť, zošiť a šaty sú na svete.

Ak sa takto možno zahrávať so vzorovaním textilu na veľkoformátových plotteroch, ktoré tlačia výkresy a plagáty, aké sú potom možnosti 3D tlačiarní?

Chcete plavky? Ak vám vyhovuje nylon, môžete ich mať vytlačené presne na mieru svojho tela.

Voľba modelu, presné zmeranie partií tela a výsledok sa začína odohrávať pod krytom modernej 3D tlačiarne.

Tá namiesto vrstvenia roztaveného plastového drôtu pracuje s mikročasticami materiálov, aby bol výsledok čo najpodobnejší textilu.

K tomu módne doplnky a máte pocit, že ére šikovných remeselníkov pomaly odzvonilo. Tlačiarne už nevedia iba kresliť obrázky na papier ale aj vyrábať oblečenie.

Informoval o tom Huffington Post.

Ako ďaleko sa 3D tlač už dostala vám prezradí nasledujúce video.