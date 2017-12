Recenzia: Z hrania Rise of the Triad vás rozbolí hlava

Skoro dvadsať rokov stará klasika sa dočkala nového spracovania. Je zábavná, plná krvi a možno vám z nej príde nevoľno.

12. aug 2013 o 16:00 Matúš Paculík

Rise of the Triad (Apogee) Páči sa nám: je to zábavná akcia s minimom nových prvkov Nepáči sa nám: na dnešné pomery nudné prostredie, priemerné technické spracovanie Hodnotenie: 4,0 (pamätníci si prirátajú ďalšie 4 body)

Keď v roku 1994 vývojári z Apogee Software konečne dokončili Johnom Carmackom nechcené pokračovanie legendárneho Wolfensteina, zostala ich hra v tieni slávneho Doomu.

Po skoro 20-tich rokoch Apogee znova oživuje podceňovanú legendu. Nesnaží sa byť inovatívna, čo nám ale vôbec neprekáža. Pôvodný Rise of the Triad je hrou zábavnou, zameranou na čistú akciu zbavenú zbytočného rozptyľovania hráčovej pozornosti.

Za tie roky sa zmenila len grafika.

Dva rozdielne pohľady

Rise of the Triad je hrou, ktorú si buď obľúbite, alebo ju budete nenávidieť. Nič medzi tým neexistuje a tieto dva silné protipóly sa odvíjajú od toho, či ste pôvodnú hru úspešne dokončili, alebo nie. Ak je vaša odpoveď záporná a zároveň ste nezažili začiatky 3D akčných hier, môžete pokojne nový Rise of the Triad ignorovať.

Herný systém je totiž úplne odlišný od súčasných hier a neznalému hráčovi môže pripadať nudný či nezáživný. Príbeh je tu len ako nutné zlo, keďže pred dvadsiatimi rokmi hráči nepotrebovali pred akciou zbytočnú predohru.

Dnešní odchovanci AAA hier sa nedočkajú desiatok filmových sekvencií, príbehových zastávok a oslnivých zvratov. Hráč je tu po krátkom úvode so zničenou loďou vhodený do boja s jediným cieľom – zničiť nebezpečný kult a ostať pritom nažive.

Presne ako pred rokmi

Je až udivujúce, ako sa vývojárom podarilo navodiť atmosféru tak starej hry. Nový ROTT síce využíva Unreal Engine 3, no množstvo prvkov a dizajn jednotlivých úrovní má rovnaký základ a ako celok to celé pôsobí dokonalo.

Na začiatku si môžete vybrať jedného z pätice charakterov, mierne sa líšiacich v jednotlivých vlastnostiach. Vaše rozhodnutie ale nie je dôležité a počas hry môžete vyskúšať bojovať s každou jednou postavou.

K dispozícii máte obmedzený arzenál rôznych zbraní, od jednoduchého revolveru až po desivý raketomet.

K základným zbraniam nepotrebujete muníciu, pre tie lepšie ju v úrovniach nájdete za každým rohom. Taktizovanie nie je potrebné a ak nemáte roztrasené ruky, vystačíte si väčšinu hry so samopalom.

Nie je kde zablúdiť

Úrovne nevynikajú premysleným dizajnom, sú jednoduché a predvídateľné. Nie je možné sa v nich stratiť a jediným netradičným prvkom sú spínače, otvárajúce dvere do tajných miestností. Tých je v každej úrovni niekoľko a spolu s množstvom nájdených mincí a ďalších predmetov tvoria výsledné skóre.

Objekty, za ktoré by ste sa mohli kryť, tu nenájdete. Do súbojov musíte ísť hlava nehlava s prstom na spúšti, keďže žiadne taktizovanie vám nepomôže. Umelú inteligenciu tu nenájdete, nepriatelia na vás presne miera okamžite ako sa dostanete do ich zorného poľa.

S tým je spojená aj mierna frustrácia, najmä keď sa na vás zosype spŕška striel okamžite po tom, ako vojdete do novej miestnosti. Klasiku v podobe znenazdajky sa objavujúcich nepriateľov radšej ani nespomíname. Ale toto sú všetko problémy, ktoré sme akceptovali pred dvadsiatimi rokmi a neprekážajú nám ani dnes.

Zlá optimalizácia

Unreal Engine 3 už má za sebou nejaký ten rok, no niektorí vývojári z neho aj dnes dokážu dostať zaujímavý výsledok. Rise of the Triad je opačný prípad a pripomína nám skôr návrat do minulosti.

Priemerné rozlíšenie textúr, hrubé modely postáv, ich neohrabaná animácia či minimum pokročilých efektov. Ak budete nepozorní, môžete sa dokonca zaseknúť v menších objektoch a nepomôže vám tu nič iné, len reštartovať úroveň od začiatku.

Chceli by ste reakcie okolia na zbrane či exitus protivníka po priamom zásahu do jeho hlavy? Nedúfajte a pripravte sa na neviditeľné steny cez ktoré nikoho nezasiahnete.

Hre bola hráčmi hneď po uvedení vyčítaná zlá optimalizácia a vysoká náročnosť. Aktualizácia vyriešila len problém s náročnosťou a hru je teraz možné dohrať bež väčších problémov. Horšie to je s hardvérovými nárokmi, ktoré sú pri najvyšších detailoch nelogicky vysoké.

Zachraňuje to cena a nostalgia

Rise of the Triad stojí necelých 14 eur, pričom v predpredaji ste k nemu dostali aj Apogee Throwback Pack obsahujúci pôvodnú verziu hry a sériu Blake Stone. Pre pamätníkov je to dobrá kúpa, pri ktorej si zaspomínajú na dávne začiatky akčných hier.

Z ich pohľadu si hra zaslúži osem bodov – je zábavná, krvavá, plná hlúpych nepriateľov, tajných miestností a množstva výbuchov. Nostalgiu tu cítiť z každého rohu, no pre moderného hráča je Rise of the Triad stelesnením nudy a frustrácie.

Navyše, hra má jednu nepríjemnú vlastnosť – zo všetkej tej rýchlej akcie, výbuchov a lietajúcich častí tiel nás vždy rozbolela hlava. A to sa nám nestalo pri žiadnej hre už pekných pár rokov.