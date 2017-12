Test: Samsung skrížil smartfón s fotoaparátom

Vyzerá ako bežný fotoaparát, no vo vnútri je to plnohodnotný smartfón. Spočiatku sa sním budete hanbiť telefonovať.

11. aug 2013 o 18:30 Matúš Paculík

Samsung Galaxy S4 Zoom Páči sa nám: možnosti fotoaparátu, okamžité zdieľanie fotografií Nepáči sa nám: vysoká cena, malá kapacita pamäte Cena: 459 eur Hodnotenie: 6,8

Nie je to prvýkrát, čo sa Samsung snaží skombinovať dva rozdielne prístroje. Galaxy Camera je už na trhu niekoľko mesiacov, no na rozdiel od testovaného modelu si z nej nezavoláte.

Dokonalé spojenie fotoaparátu a smartfónu sa preto môže zdať jednoduché – každý lepší smartfón predsa vie slušne fotiť. No chýbajúce optické priblíženie nedokáže nahradiť žiadny softvérový doplnok.

Práve táto funkcia je silnou zbraňou nového zariadenia kórejského výrobcu. Spredu vyzerá ako kompaktný fotoaparát, zozadu ako smartfón.

Čo to vlastne je?

Počas telefonovania sa pripravte na začudované pohľady okoloidúcich. Väčšina o tejto novinke nepočula, a preto bude pre nich osoba s fotoaparátom pri uchu pôsobiť prinajmenšom mätúco.

Nový Samsung Galaxy S4 Zoom totiž pripomína bežný kompaktný fotoaparát s tým rozdielom, že na zadnej strane má veľký dotykový displej a vo vnútri plnohodnotný smartfón so systémom Android.

To, čo sme kritizovali pri predchodcovi Galaxy Camera, platí aj tu. Fotenie jednou rukou je nepraktické kvôli displeju, o ktorý si budete prvé týždne opierať palec.

Ergonómia používania našťastie nie je až na tento problém zlá. Objektív síce môže spočiatku zavadzať, no zároveň napomáha v bezpečnejšom uchytení pri používaní smartfónu jednou rukou.

Fotografie sú priemerné

Ak by sme ho porovnali s dnešnými smartfónmi, dopadol by pri fotografiách veľmi dobre. Väčší čip a dobrá optika nemôže sklamať a výsledok je zhodný so základným digitálnym fotoaparátom.

Mali by sme si ale položiť otázku, či je to dostačujúce s ohľadom na cenu prístroja. Za 460 eur sa dá kúpiť veľmi slušný fotoaparát a k tomu priemerný smartfón. Samsung tu síce operuje s cenou len o trochu vyššou ako má Galaxy S4 mini, no to je predražený smartfón s priemerným displejom a dobrým hardvérom.

Kvalita fotografií a videa je porovnateľná s bežným kompaktným fotoaparátom. Kým smartfóny sú kvôli rozmerom odkázané len na malé čipy s jednoduchou optikou, Galaxy S4 zoom má veľkú výhodu.

S desaťnásobným priblížením, 24 mm širokouhlým objektívom, optickou stabilizáciou obrazu a väčšou plochou čipu je to plnohodnotný rodinný fotoaparát.

Zbytočne veľký počet megapixelov sa negatívne prejavuje pri fotení v horších svetelných podmienkach, keď interiérová fotografia stráca detaily už pri hodnote ISO 800.

Pri ISO 800 je už jasne viditeľný šum (100% výrez).

10-násobné optické priblíženie váš smartfón nedokáže.

Fotenie je zábava

Galaxy S4 Zoom je zariadenie určené pre používateľa, ktorý skôr ako špičkovú kvalitu obrazu ocení kreatívne možnosti fotografie. Tomu zodpovedá aj veľké množstvo režimov, vrátane manuálneho - pre pokročilých fotografov.

Ovládanie tohto režimu nie je najrýchlejšie a zaberie približne polovicu obrazovky, no výsledok môže byť zaujímavý. Pri fotení je hlavným prvkom otočný prstenec objektívu, s ktorým okrem priblíženia zmeníte aj základné fotografické režimy.

Kreatívne možnosti fotografie oceníte pri nočnej prechádzke mestom, športe či fotení detí. V spojení s permanentným prístupom na internet môžete zbierať inšpiráciu z rôznych zdrojov. Aplikácia vám na základe aktuálnej polohy zobrazí fotografie okolitých objektov a zaujímavostí.

Návrhy fotografií vás upozornia na zaujímavé objekty v okolí.

Prehratie zvuku zaručene funguje, no pre niektoré deti len na zlomok sekundy.

Hardvér na diéte

Špecifikácia Dvojjadrový procesor 1,5 GHz

Grafika Mali 400

1,5 GB pamäť

8 GB dáta

Wi-Fi, BT 4.0, NFC

4,3 palcový displej

540x960 bodov

16 MPx fotoaparát

Rozsah 24 – 240 mm

Batéria 2330 mAh

Rozmery 126 x 64 x 15,4 mm

Hmotnosť 208 g

Android 4.2.2

Aj keď má v názve označenie Galaxy S4, nečakajte tu rovnaké vnútro či obrovský Super AMOLED displej. Zostala tu rovnaká výrobná technológia, no uhlopriečka je menšia o 0,7 palca a namiesto Full HD rozlíšenia nám výrobca ponúka dnes len už podpriemerných 540×960 bodov.

Nenadchol nás ani hardvér, ktorý je veľmi podobný smartfónu Galaxy S4 mini. No kým v ňom nájdete nový čipset s grafickým čipom Adreno 305, tak testovaný Zoom má starší dvojjadrový čip a grafiku Mali 400.

Zhodná je operačná pamäť a dátové úložisko s celkovou kapacitou osem gigabajtov, z ktorej môžete využiť len niečo cez polovicu.

Preto sa pravdepodobne nevyhnete rozšíreniu microSD kartou, keďže spoločných päť gigabajtov je pre aktívneho fotografa málo.

Reakcie smartfónu sú aj napriek staršiemu hardvéru rýchle. Android 4.2.2 so softvérovou nadstavbou od Samsungu nezaváha pri bežnom používaní, fotografovaní a problémom nie sú ani graficky náročné hry typu Dead Trigger.

Hrubý výkon nie je vysoký, no stačí pre potreby bežného používateľa.

Nabíjať každý deň

Ani vysoká kapacita batérie nedokáže udržať zariadenie pri živote celý deň. Bežné používanie pozostávajúce z telefónnych hovorov, občasného pozeranie webu, písania správ a fotografovania spotrebuje batériu už za pol dňa.

Brať si Galaxy S4 Zoom ako hlavné zariadenie na celodenný výlet bez doplnkovej batérie preto nemusí byť najlepší nápad. Na bežné rodinné oslavy a pre človeka ktorý fotí rád a všade, je to určite zaujímavé zariadenie, no stále treba mať na pamäti, že má len jednu batériu.

Aj napriek určitým nedostatkom vidno, že Samsung tento produkt nešil horúcou ihlou, aj keď koncept spojenia dvoch rozdielnych zariadení stále nie je dokonalý. O podobné spojenie sa pokúša aj Nokia, no tu je hlavnou časťou smartfón a nie fotoaparát.

