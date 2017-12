Ako nám znie hudba stvorená počítačom?

Počítače vedia analyzovať hudobné vzorce a vytvoriť z nich nové skladby. Je v nich však chémia?

6. aug 2013 o 15:30

Dokáže počítač stvoriť hudbu, ktorá by mala to, čo my sami nazývame dušou? pýta sa John Brownlee v článku na portáli Co.DESIGN.

Očividne od toho nie je ďaleko. Respektíve - už to možno dokáže.

Skladateľ a vedec David Cope, ktorý je známy pre komponovanie hudby s pomocou programovania a algoritmov, napríklad vytvoril databázu nôt Frédérica Chopina a s pomocou ďalších parametrov z nich počítač zložil novú kompozíciu.



Cope tvrdí, že napodobňovaním skladateľov počítačom zmiatol viacero odborníkov. Mysleli si, že ide o originálne, stratené diela.

Po čase vraj podobné experimenty obmedzil, pretože časť ľudí na ne nereagovala dobre a vyhrážala sa mu.

Nepriamo však položil otázky, na ktoré nie je ľahké odpovedať: Aká je podstata hudby? Prečo si na nej toľko vážime to ľudské, keď v nás emócie vzbudí aj počítačom vybraná kombinácia vzorcov? Kto je skutočným autorom takého diela - Chopin, programátor alebo počítač? Sú takéto variácie hodnotné? Sú etické?

Nový Frédéric Chopin z počítača:

video //www.youtube.com/embed/t6WeiyvAiYQ

Ešte zaujímavejší spôsob využíva systém, ktorý na Spotify odporúča nových interpretov.

Spoločnosť Echo Nest vyvinula program, ktorý počúva a vyhodnocuje rytmy, harmónie, tempá a bíty sám. Nepotrebuje ich dostať nadiktované.

Na základe dát nielenže generuje odporúčania, ale vedel by vraj skladať hity.

Jeho tvorcovia to však odmietli, hovorí jeden zo zakladateľov spoločnosti Tristan Jehan. "Mohli sme to spraviť, ale zdalo sa nám to byť istým spôsobom podlé," vyjadril sa pre Co.DESIGN.

Dá sa však predpokladať, že hrany takýchto myšlienok o nepoctivosti sa budú časom obrusovať. Aj dnes, keď počúvame niektoré z dobrých moderných žánrov a hudobných postupov, nemyslíme na nenapodobiteľnú auru autentického umenia, o ktorej kedysi písal Walter Benjamin.



Na druhej strane, keď na to príde reč, stále akosi inklinujeme k pôvodnosti, originalite, poctivosti a tradícii. K duši.

Vtipne to prirovnal Thierry Lenain. Veríme, že v originálnom diele je na rozdiel od tej najdokonalejšej kópie odtlačok duše autora. Rovnako ako sa verí, že pravá relikvia má cenu, lebo sa jej dotkol svätec.

Martin Lipták, editor Sme.sk

