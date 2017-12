Ruský výbuch ukázal na dvestometrový asteroid

Vedci možno narazili na pôvod ruského asteroidu. Najväčšie z telies má zhruba dvesto metrov.

4. aug 2013 o 15:48 Tomáš Prokopčák

MOSKVA, BRATISLAVA. Podobnú či silnejšiu udalosť v poslednom storočí nepoznáme. Vo februári vletelo do atmosféry asi osemnásťmetrové teleso a začalo sa rozpadať.

Vesmírna skala, ktorá mala až jedenásťtisíc ton, napokon nad ruským Čeľabinskom zranila viac ako tisíc ľudí. Našťastie, najväčšie úlomky dopadli mimo obývanej oblasti.

Nájsť materský objekt

Viaceré vedecké tímy sa odvtedy pokúsili vyrátať presnú dráhu telesa. Nový výskum v magazíne Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters sa však sústredil na jeho pôvod, presnejšie na čosi, čo by sme mohli nazvať jeho materským objektom.

Podľa simulácií miliárd možných dráh by to mohol byť asteroid, ktorý sa rozpadol niekedy v priebehu posledných 40-tisíc rokov a čeľabinský asteroid bol len jedným z jeho úlomkov.

Bratia Carlos a Raúl de la Fuente Marcos najskôr pomocou počítačového modelu preskúmali všetky možné dráhy telies, ktoré by narazili do Zeme rovnako ako ruský objekt. Najpravdepodobnejšie dráhy potom podľa magazínu Nature porovnali s tými v katalógu známych asteroidov NASA. Takto objavili zhruba dvadsiatku telies, ktoré by mohli predstavovať pre našu planétu problémy.

Najnebezpečnejším z nich by však mohol byť približne dvestometrový kus, ktorý teoreticky môže zasiahnuť Zem. Tento asteroid z rodiny Apollo je označovaný ako 2011 EP40 a astronómovia ho objavili v marci pred dvoma rokmi. Jeho dráha sa veľmi podobá na superbolid z Ruska a k Zemi sa priblíži v roku 2025.

Dvesto metrov problémov

Práve 2011 EP40 možno považovať za materské teleso čeľabinského asteroidu. Či to je pravda, ukáže až diaľkový prieskum jeho zloženia, prípadne nejaká vesmírna misia. Vedci však predpokladajú, že tá by bola príliš drahá.

Náraz dvestometrového telesa by však na Zemi narobil vážne problémy. Podľa rýchlosti a sklonu dráhy by pri dopade dokázal zničiť aj väčšie mesto – len kráter by mal od dvoch kilometrov. Nevraviac o ďalších následkoch po náraze ako zemetrasenie či tlaková vlna.

arXiv:1307.7918