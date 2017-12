Firefox OS už aj na pultoch v Kolumbii a Venezuele

Telefónica začala ponúkať na juhoamerickom trhu smartfóny s mobilným operačným systémom od Mozilly.

2. aug 2013 o 8:20 Milan Gigel

BOGOTA, BRATISLAVA. Klienti mobilného operátora Telefónica v juhoamerickej Kolumbii a Venezuele si od dnes môžu u svojho operátora kupovať smartfóny s mobilným operačným systémom Firefox OS. Vybrať si môžu jeden z dvojice modelov – ZTE Open alebo Alcatel One Touch Fire.

Ide o smartfóny určené pre nenáročných zákazníkov, ktorí hľadajú štandardné funkcie, intuitívne ovládanie a previazanie na internet. So zázemím ktoré nahráva vývojárom jednoduchosťou tvorby aplikácií možno túto snahu prirovnať k úspešnému modelu, ktorý vybudoval Google okolo svojej platformy Chrome OS.

Kolumbijskí záujemcovia môžu počítať s jednotnou 100-eurovou cenou, vo Venezuele si zaplatia viac. 184 dolárov za ZTE a 276 dolárov za Alcatel. V porovnaní s ostatnými cenami smartfónov na domácich trhoch ide o zaujímavú cenu.

Mozille sa darí postupne realizovať svoje plány, ktoré firma naznačila v priebehu minulého roka. Po debute v Španielsku sa firma uchádza o juhoamerické trhy a pokračovať bude v Poľsku, Nemecku, Maďarsku a Grécku.

Aj napriek odmeranému prístupu analytikov voči úspechu systému na trhu sa zdá, že Mozilla dlhými rokovaniami a sériou zmlúv našla s mobilnými operátormi a výrobcami smartfónov spoločnú reč. Rozhodla sa vyplniť na trhu medzeru, ktorá začína vznikať úpadkom dopytu po mobiloch z kategórie feature phone. Tú mala až doposiaľ pod palcom Nokia.

Mozilla začiatkom roka uzavrela dohodu so šestnástimi mobilnými operátormi vo svete, ktorí ohlásili svoje plány zaradiť do svojej ponuky smartfóny s novým systémom. Sú medzi nimi América Móvil, China Unicom, Etisalat, Hutchison Three Group, KDDI, KT, MegaFon, Qtel, SingTel, Smart, Sprint, Telecom Italia Group, Telenor, TMN. Télefonica a VimpelCom.

Firma sa netají ani tým, že na svoju stranu získala niekoľko výrobcov mobilov, ku ktorým pribúdajú ďalší.

Toto všetko sa deje v čase dominujúceho Androidu, vďaka ktorému sa na výslnie vyšplhalo niekoľko svetových výrobcov. Podobné snahy ako Mozilla vyvíjajú aj iné vývojárske skupiny, zatiaľ sa však nemôžu pochváliť odbytovým trhom.

Informoval o tom server Venturebeat.com.