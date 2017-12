Vedecký stĺpček: DNA môže poškodiť matku i plod

Dnes už vie z krvi tehotnej prečítať celý genóm plodu. A v gynekológii prebieha revolúcia, lebo odber krvi a plodovej vody sú z hľadiska rizika neporovnateľné.

1. aug 2013 o 17:30 Peter Celec, lekár a vedec

Pred šestnástimi rokmi Dennis Lo publikoval svoj kľúčový článok o tom, že DNA plodu sa nachádza v krvi tehotnej ženy a že jej analýzou možno napríklad zistiť pohlavie plodu.

Dnes už vie z krvi tehotnej prečítať celý genóm plodu. A v gynekológii práve prebieha revolúcia, lebo odber krvi a plodovej vody sú z hľadiska rizika pre matku či plod neporovnateľné.

Počet odberov plodovej vody – amniocentéz s cieľom geneticky analyzovať plod na celom svete klesá a onedlho budú možno zbytočné.

Problémy s DNA

Stále však nevieme, čo DNA plodu v krvi matky vôbec robí. Pri asi najzávažnejšej chorobe tehotenstva – preeklampsii je tej DNA viac.

Preeklampsia poškodzuje plod, ale aj matku. Jej súčasťou je vysoký krvný tlak, poškodenie obličiek i zrážania krvi.

Vlastne všetci vedci si mysleli, že DNA plodu v matkinej krvi je viac preto, lebo sa poškodzuje placenta a z rozbitých buniek sa uvoľňuje DNA plodu v dôsledku preeklampsie.

Niektoré štúdie, ale aj naše experimenty ukazujú, že by kauzalita mohla byť opačná – že viac DNA plodu v matkinej krvi preeklampsiu naopak spôsobuje, lebo imunitný systém ju rozpoznáva podobne ako bakteriálnu.

Nešpecifická imunitná odpoveď vedie k zápalu a ten poškodzuje tak matku, ako aj plod. Ak by sa to potvrdilo, mohlo by to konečne viesť k rozumnej liečbe tejto choroby. Dnes je v podstate jediným účinným zákrokom urýchlený pôrod.

Ešte veľa práce

Otázka príčiny vyššej koncentrácie DNA plodu v matkinej krvi pri preeklampsii však zatiaľ zostáva nezodpovedaná. Či sa DNA plodu pri preeklampsii viac uvoľňuje alebo menej odbúrava, zatiaľ nikto nevie. Je pred nami veľa roboty.