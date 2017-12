Študenti zmenili kurz lode pomocou falošného GPS vysielača

Navigačný systém jachty nedokázal odlíšiť falošný GPS signál od pravého. Študentom sa podarilo zmeniť jej kurz.

30. júl 2013 o 9:50 Milan Gigel

MONACO, BRATISLAVA. Kapitán lode sleduje na displejoch palubného počítača priebeh plavby a neopúšťa ho dobrý pocit z bezproblémového napredovania.

Na mape vidí ako sa jeho jachta posúva vytýčeným kurzom, navigačný systém preberá z družíc pozičné dáta a určuje polohu jachty.

V skutočnosti sa však loď výrazne odchýlila od vytýčeného kurzu. Bez toho, aby počítačové systémy zaznamenali neštandardné udalosti a upozornili na ne kapitána.

Zmenili kurz jachty

Študenti z University of Texas majú za sebou úspešný experiment. Do štandardného batožinového kufra umiestnili zariadenie, ktorým prevzali moc nad kurzom superjachty plaviacej sa Stredozemným morom z Monaka na Rhodos. S vedomím jej majiteľa.

Na vrchnej palube identifikovali umiestnenie antén prijímajúcich navigačný GPS signál a nasmerovali na ne anténu svojho vysielača.

Ten svojim signálom prehlušil slabučké dáta prichádzajúce z obežnej dráhy a oklamal riadiaci systém lode. Tá zmenila kurz vopred stanoveným smerom. Bez toho, aby ktokoľvek na palube čosi spozoroval.

Týmto spôsobom chceli študenti ukázať, že verejná GPS prevádzka nie je natoľko bezpečná, aby sa na ňu mohli spoliehať systémy autonómneho riadenia. GPS signál je možné pre jeho slabú silu rušiť alebo prehlušiť iným signálom, ktorý podvrhne falošné informácie.

Vojaci GPS šifrujú

Podobný útok nie je novinkou. Napriek tomu je stále témou, o ktorej sa málo diskutuje. Čo však platí pre verejnú prevádzku GPS, nemusí platiť pre jej armádny variant.

Ten využíva pri vysielaní dát šifrovanie, ktoré zaisťuje jeho integritu. Doposiaľ nie je známe, že by niekto prišiel so systémom, ktorý by odhalil šifrovanie tohto signálu.

Študenti však upozorňujú na to, že výroba zariadenia, ktoré prekryje falošným signálom skutočné navigačné dáta, nie je nákladná.

Informoval o tom magazín The Register.