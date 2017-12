Otepľovanie nezastavíme. Pripravme sa naň

Či už otepľovanie spôsobil človek, alebo nie, nezastavíme ho. Aj najradikálnejšie riešenia majú ambíciu nanajvýš ho spomaliť. Ak niečo nemôžeme zmeniť, musíme sa na to pripraviť.

29. júl 2013 o 19:03 Peter Morvay

Lepšie už to nebude. Nezávisle od toho, kto má do akej miery pravdu o zodpovednosti ľudí za globálne otepľovanie, divoké výkyvy počasia i extrémne letné teploty sú aj na Slovensku realitou. A takto by to malo vyzerať mnoho ďalších rokov.

Otepľovanie nezastavíme, aj najradikálnejšie a spoločensky a ekonomicky ešte priechodné riešenia majú ambíciu nanajvýš ho spomaliť. Ak niečo nemôžeš zmeniť, musíš sa na to pripraviť, snažiť sa v zmenách nájsť výhody a zmierniť ich negatívne vplyvy. A musíš s tým začať čo najrýchlejšie, pokiaľ to ešte môžeš urobiť postupne a bezbolestne.