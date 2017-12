Slovenský balón odvysiela priamy prenos zo stratosféry

Žiadnemu slovenskému zariadeniu sa doteraz nič podobné nepodarilo. Prenos na sme.sk začne v sobotu ráno.

26. júl 2013 o 12:56 Miroslav Kern

BRATISLAVA. Slovenskí rádioamatéri z stsproject.net v sobotu pred ôsmou ráno vypustia balón STS-5 s nákladom troch kamier a ďalších zariadení, ktorý by mal naživo vysielať videozábery z letu.

Balón by sa podľa predbežných prepočtov mal dostať do výšky okolo 35 kilometrov - teda do stratosféry - kde by mal prasknúť a na padáku spadnúť na zem. Nie je vylúčené, že poletí ešte vyššie.

Prvý slovenský živý prenos

Živý videoprenos z takejto výšky sa zatiaľ nepodaril žiadnemu zariadeniu slovenskej konštrukcie. Mal by sa uskutočniť z troch kamier - spodnej, bočnej a hornej - a v pomerne dobrom rozlíšení.

Vysielanie bude doplnené údajmi o výške a ďalších parametroch letu, ktorý zaznamenajú prístroje v module.

Náklad na hranicu vesmíru vynesie latexový meteorologický balón naplnený vodíkom, ktorý sa kvôli poklesu tlaku vzduchu roztiahne z pôvodných dvoch až na viac ako desať metrov.

Keď praskne, modul by podľa GPS súradníc, ktoré bude vysielať aj počas pádu, začne hľadať pátrací tím. Balón odštartuje z futbalového ihriska v obci Považany pri Novom Meste nad Váhom, miesto dopadu zariadenia sa dá len odhadovať.

"Stále sú to experimenty a každý experiment môže a nemusí vyjsť. Nie je vylúčené zlyhanie techniky v extrémnych poveternostných podmienkach, ktoré sú v takýchto výškach, ani prípadná strata nákladu," povedal Radim Mutina z stsproject.net.

Tím má na let povolenie od Leteckého úradu SR a letová kontrola bude na balón upozorňovať lietadlá, ktoré by sa mohli ocitnúť v jeho blízkosti.

Leteli aj so SME

Ľuďom z stsproject.net sa v januári podaril prvý slovenský rekord - živé posielanie fotografií zo stratosféry.

Prenos, na ktorom spolupracovalo SME.sk, prebehol cez rádioamatérske frekvencie a modul s kamerami a fotoaparátom sa podarilo nájsť na Morave, 70 kilometrov od miesta štartu.

Balón vtedy praskol vo výške 38 003 metra po dvoch hodinách letu. Modul začal padať rýchlosťou až 100 m/s (360 km/h), postupne ako hustla atmosféra, spomaľovala na rýchlosť pri páde 6,6 m/s.

Z letu vznikol dvadsaťminútový dokument a desiatky unikátnych fotografií.