Vedecký stĺpček: Vraj prichádza nová doba ľadová

Každý rok sa šíri poplašná správa, že ďalšia doba ľadová je na spadnutie. Neverte im.

25. júl 2013 o 17:07 Jozef Pecho, klimatológ

Takmer každý rok sa v médiách šíri poplašná správa, že ďalšia doba ľadová je na spadnutie a že ju spôsobí nezvyčajne nízka aktivita Slnka v nasledujúcom období.

Žiaľ, niektorí to ženú ešte ďalej a tvrdia, že obdobie veľkého chladu príde už v roku 2014. Pre tých z vás, ktorí tieto správičky považujete za pravdivé, mám jednoduchú odpoveď – rozhodne tomu neverte.

Aktivitu našej domovskej hviezdy síce ďaleko do budúcnosti predpovedať nedokážeme, no existuje len veľmi malá pravdepodobnosť, že ďalšie maximum slnečnej aktivity okolo roku 2022 až 2023 nepríde.

V prípade, že by k tomu nakoniec aj došlo a nízka aktivita Slnka by pretrvala niekoľko desaťročí, našu planétu by to nijak zvlášť neochladilo. Ak niekto dokonca očakáva, že by to pomohlo vykompenzovať otepľujúci účinok skleníkových plynov a zvrátilo tak smer klimatickej zmeny, sklamem vás.

Globálna teplota by ani v prípade dlhšieho obdobia pokojného Slnka, podobného tomu zo 17. storočia a nápadne sa prekrývajúceho s malou dobou ľadovou, nepoklesla o viac ako 0,3 °C. A to ani za predpokladu, že by došlo k veľkým sopečným erupciám.

Porovnajte si to teraz s tým o koľko sa Zem oteplila doteraz (0,8 °C) a o koľko sa oteplí do konca 21. storočia (3,7-4,5 °C).

A pokiaľ ide o dobu ľadovú, ktorá skončila pred desaťtisíc rokmi, jej spúšťačom nebude určite Slnko, ale naopak naša planéta. Stačí, aby došlo len k malej zmene jej obežnej dráhy a ochladeniu severnej pologule v lete, a ľadovce v severnej Kanade, Grónsku a v Arktíde sa začnú opäť zväčšovať.

Dnes ale vieme, že k tomu nedôjde skôr ako za desaťtisíc rokov a ak bude človek aj naďalej využívať fosílne palivá ako doposiaľ, je celkom možné, že k tomu nedôjde ani za 130-tisíc rokov.

Doby ľadovej sa skutočne obávať nemusíme. Čo by nám ale malo robiť väčšie starosti, je mimoriadne teplý interglaciál, ktorý z veľkej časti máme ešte len pred sebou.