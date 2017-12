Test: Hybridný notebook od Asusu funguje aj bez klávesnice

Vyzerá pekne, je kvalitný, výkonný a môžete ho používať aj bez klávesnice. No stále to nie je ten Windows notebook, na ktorý čakáme.

2. aug 2013 o 0:00 Matúš Paculík

Asus Transformer Book TX300 Páči sa nám: Kvalitná konštrukcia, Full HD displej, dobrý výkon Nepáči sa nám: Cena, stabilita, hmotnosť Cena: 1268 eur Hodnotenie: 7,5

Nápad vytvoriť prístroj, čo kombinuje vlastnosti notebooku a tabletu, nie je nový a kúpiť si už môžete viacero zariadení s odoberateľným displejom.

Kým sa ale väčšina z nich snaží presvedčiť zákazníka o nepodstatnosti výkonného hardvéru, Asus nahradil pomalý Atom výkonným Core i7 procesorom a flash pamäť kombináciou výkonného SSD a kapacitne veľkého pevného disku.

Chýbajúca stabilita

Koncept výkonného notebooku s odoberateľným displejom má jednu veľkú slabinu, ktorú zatiaľ k našej spokojnosti nevyriešil žiadny výrobca. Displej s hardvérom je totiž veľmi ťažký, čo sa prejavuje v horšej stabilite.

Pri používaní na cestách, keď máte zariadenie na kolenách, hrozí riziko jeho preklopenia. Ťažisko je totiž posunuté za displej a aj najmenšie ťuknutie do dotykovej obrazovky ho pošle na zem.

Pomohlo by tu jedine zníženie hmotnosti displeja a pridanie väčšej batérie do klávesnice, no to by sa pravdepodobne negatívne prejavilo na samotnom dizajne notebooku. Navyše, zariadenie už teraz váži skoro dva kilogramy.

Je to typický Transformer

Snaha odlíšiť sa od konkurencie Asusu vychádza a jeho produkty majú špecifické prvky, podľa ktorých ich rýchlo rozoznáte. Určitá inšpirácia v prvom ultrabooku od Apple sa tu nezaprie, no označiť toto zariadenie za jeho kópiu, by nebolo správne.

Asus nešetrí na materiáloch a dokáže zaplatiť aj dobrých dizajnérov. Transformer Book TX300 preto vyzerá a aj pôsobí ako prémiový produkt. Vyrobený je z pevných kovových materiálov, farebne odlíšených pre tabletovú časť a klávesnicu.

Hlavným predajným argumentom je transformácia z notebooku na tablet. V prípade potreby len jednoducho odpojíte obrazovku od klávesnice a v rukách máte tablet s plnohodnotným systémom Windows 8. Systém uchytenia nie je zložitý, no zároveň pri ňom nehrozí nechcené odpojenie sa.

Na klávesnici sa píše príjemne, no prekáža nám menšia vôľa v jej strede. Touchpad je veľký a s príjemným povrchom, no v kombinácii so systémom Windows chýba viacdotykovému ovládaniu presnosť reakcií na pohyby prstami.

S dvoma diskami

Parametre Dvojjadrový procesor Intel Core i5-3317U

4 gigabajty operačnej pamäti

128 GB SSD

až 500 GB úložného priestoru

13,3" Full HD displej, dotykový

Wi-Fi, BT 4.0, micro HDMI, mini DP, 2× USB 3.0

5000 + 3120 mAh batérie

Hmotnosť 1,9 kg

Hardvérovú výbavu by sme mohli označiť za mierny nadpriemer, nebyť zaujímavého konceptu s diskami. Použité sú tu totiž dva, jeden rýchly SSD, ktorý sa nachádza v tabletovej časti a druhý klasický, ktorý výrobca umiestnil pod klávesnicu.

Prvý z nich postačuje s kapacitou 128 gigabajtov pre potreby systému, bežnej práce a na rodinnej fotografie. Druhý, klasický pevný disk má kapacitu 320 alebo 500 gigabajtov v závislosti od konfigurácie.

Nami testovaný model nebol najvýkonnejší, no s dvojjadrovým procesorom a štyrmi gigabajtami operačnej pamäte zvládol všetky bežné úlohy od kancelárskej práce až po multimediálnu zábavu.

Výrobca má v ponuke aj výkonnejší procesor, no zabudol na väčšiu kapacitu operačnej pamäti. Tú nie je možné rozšíriť.

Pre hráčov počítačových hier máme smutnú správu. Grafická karta je tu len integrovaná a na moderné, graficky náročné hry nestačí. Zahráte sa jedine staršie či menej náročné hry typu Sims 3.

Má ostrý obraz

S uhlopriečkou 13,3 palca a plným Full HD rozlíšením má notebook ostrý obraz. Veľkosť bodov je malá a nepôsobí rušivo ani pri bližšom pohľade počas používania v režime tabletu.

Táto kombinácia nám príde pre hybridné Windows notebooky aktuálne najvhodnejšia. Uhlopriečka je rozumným kompromisom medzi ergonómiou práce a faktorom mobility, rozlíšenie je vhodné pre prácu vo veľkých tabuľkách či pre prezeranie webu a fotografií.

IPS technológia má zaručiť reálne farby a veľké pozorovacie uhly, čo sa jej aj darí. Oceníte to pri prezeraní multimediálneho obsahu. Lesklá povrchová úprava skla sa ale nepriatelí s priamym slnečným svetlom a počas letných dní si prácu vonku nevychutnáte.

Asus používa magnetické uchytenie nabíjačky, ktoré poznáme z produktov od Apple.

Nie je dokonalý

Aj keď má zariadenie celkovo dve batérie, jeho výdrž nie je rekordná. V režime tabletu sa zábava končí po piatich hodinách pozerania filmov, doplnková batéria pridá len tri hodiny navyše. Má totiž na starosti samotnú klávesnicu a aj klasický pevný disk.

To je výrazne menej, ako by sme očakávali od hybridného notebooku, ktorý zákazníka láka na svoju skvelú mobilitu. V dobe, keď tablety zvládnu 9 hodín zábavy a nový MacBook Air pridáva ešte jednu hodinu navyše, má Transformer TX300 konkurenčnú nevýhodu.

Čo sa podarilo, je kvalita konštrukcie - je tu aj vysoký výkon, zaujímavo riešená kombinácia SSD a klasického disku, či veľmi dobrý Full HD displej. Ak sa výrobcovi podarí v budúcej generácii výrobku znížiť jeho hmotnosť a posunúť ťažisko k používateľovi, bude to veľmi dobrý hybrid ultrabooku a tabletu.

Výsledky

PCMark 8 Home score 2522 Work score 4126 Crystal Disk Mark 3.0 SSD Rýchlosť čítania 443 MB/s Rýchlosť zápisu 323 MB/s Cinebench R10 1 CPU score 4041 x CPU score 8602 Battery Eater Readers test (čas) 6:34

