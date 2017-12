Google chce poprepájať televízory s počítačmi a mobilmi

Jeden klik a všetko beží na veľkej obrazovke televízora. Google chystá malú revolúciu v obývačkách.

25. júl 2013 o 10:10 Milan Gigel

MOUNTAIN VIEW, BRATISLAVA. Pustíte si na displeji mobilu, tabletu alebo notebooku video z internetu a zrazu máte pocit, že by ste si ho radšej vychutnali vo veľkom.

Kliknete na ikonu v internetovom prehliadači a všetko, čo ste doposiaľ mali pred sebou, sa zobrazí na veľkej obrazovke televízora.

Poslať obsah na televízor

Bez káblov, nastavovania, na jediný klik. Za 35 dolárov spustil Google predaj zariadenia s názvom Chromecast, ktoré by mohlo priniesť internet na televízne obrazovky vo forme, ktorá je nevtieravá, lákavá a praktická.

Tak, ako možno jediným klikom roztiahnuť video na YouTube na celú obrazovku, tak ho možno vďaka drobnému doplnku k televízoru natiahnuť na celú plochu hociktorého z TV prijímačov v domácnosti.

Chromecast na prvý pohľad pripomína malý USB kľúč. V skutočnosti ide o miniatúrny počítač s operačným systémom Chrome OS, ktorý cez WiFi komunikuje so zariadeniami v domácnosti a cez HDMI konektor sprostredkúva obraz a zvuk pre televízor.

Systém funguje ako hardvérový doplnok pre internetový prehliadač Chrome. Stačí ho len pripojiť a aktivovať. Zvyšok beží v domácnosti ako doposiaľ. Ibaže s možnosťou prepnúť televízny výstup do obývačky.

Táto stratégia by firme mohla priniesť úspech a prekonať to, čo doposiaľ spotrebiteľom ponúkali iné spoločnosti. Chromecast si rozumie so stolovými počítačmi, tabletmi a smartfónmi, komunikuje s Androidom, mobilným systémom iOS, Windowsom či OS X.

Zatiaľ vypredané

Inovatívny prístup firmy nie je prekvapením. Nie je tomu dávno čo Google neuspel pri pokuse presadiť svoju platformu Google TV. V spolupráci s firmou Sony uviedol na trh drahé zariadenia, ktoré sa nedostali za hranice USA.

V prípade Chromecastu je situácia iná. Prvá vyrobená várka sa okamžite predala a na ďalšiu si budú musieť záujemcovia vyčkať. Lákavá cena a používateľský koncept sú hybnou silou, ktorá tento zatiaľ nedokončený produkt tisne vpred.

Na začiatku je YouTube, internetový prehliadač a Netflix, postupne sa bude môcť na televíznu obrazovku prepínať výstup najrôznejších aplikácií.

Informoval o tom magazín Digital Tends.