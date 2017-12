Máte pocit, že vás špehujú? Naučíme vás brániť sa

Mobilný operátor vie, kto je vo vašom okolí, s kým si píšete, čo si píšete aj aké navštevujete stránky. Tu je návod, ako sa chrániť.

24. júl 2013 o 12:41 Tomáš Zaťko

Myslíte si, že vašu polohu poznajú iba tí, ktorým to prezradíte. Bohužiaľ, mýlite sa.

Telekomunikačné firmy v celej Európe sú zo zákona povinné ukladať údaje, ktoré umožňujú výpočet vašej polohy.

A vaše hovory, SMS správy, e-maily či na smartfóne navštívené webstránky? Mobilný operátor dokáže vidieť všetko, čo nechránite šifrovaním. Ak tomu chcete zabrániť, prečítajte si naše rady a tipy.

1. Vaša poloha

Ak chcete, aby vďaka telefónu nik nezistil vašu polohu, musíte ho, žiaľ, nechať vypnutý či doma.

Pri zvyšných problémoch môže pomôcť šifrovanie. Aby ho bolo možné použiť, obe komunikujúce strany musia používať rovnakú metódu šifrovania

2. Webové stránky

Používajte šifrovaný prístup (HTTPS) všade, kde sa dá. Nainštalujte si preto do prehliadača rozšírenie, ktoré vás bude pripájať cez https vždy, keď je to možné. Napríklad HTTPS Everywhere si stiahnete na nasledujúcom odkaze.

Dávajte si pozor na chybové hlášky súvisiace s neplatnými certifikátmi. Neignorujte ich. Zavolajte radšej človeka, ktorý chybe rozumie - obzvlášť v prípade údajov, ktoré vám nie sú ľahostajné. Teda, najmä ak ide o vaše peniaze.

3. E-maily

Šifrujte emaily pomocou PGP/GPG alebo S-MIME. Tieto záhadné skratky sú v skutočnosti systémy, ktoré okrem šifrovania poskytujú aj digitálny podpis, pomocou ktorého sa dá overiť pravosť odosielateľa a nedotknutosť správy.

Ten prvý sa používa najmä na súkromné účely, druhý skôr v podnikoch. Návod na ich používanie sa síce nezmestí do pár viet, ale niekto skúsenejší vás ich naučí používať za jednu hodinu. Alebo postup krok po kroku nájdete napríklad aj na YouTube.

4. Chat

Nepoužívajte chat v okne webového prehliadača. Nainštalujte si radšej chatovací program s takzvaným OTR (off-the-record) pluginom.

Napríklad Mirandu (Windows) alebo Adium (OS X). Ubezpečte sa, že ste OTR plugin zapli. Pri prvom šifrovaní s každým človekom je potrebné vzájomné overenie „čistoty“ spojenia (zatelefonujete si zopár znakov), následne to už ide hladko.

Ak chcete šifrovane chatovať cez smartfón, použite napríklad ChatSecure (iPhone) alebo Gibberbot (Android). Nevýhodou OTR je, že obe strany musia byť v rovnakej dobe online.

Pre šifrovanú náhradu SMS správ môžete použiť program Threema (Android aj iPhone). Ten funguje aj v prípade, že je druhá strana offline. Aplikácia funguje podobne ako populárne aplikácie WhatsApp a Viber, ale podporuje šifrovanie, ktoré nedokáže prečítať ani prevádzkovateľ služieb.

5. Telefonovanie

Na šifrovanie hovorov potrebujete spriatelenú VoIP ústredňu, cez ktorú bude spolu telefonovať vybraná skupina ľudí.

Volať medzi ústredňami sa vám asi nepodarí. Na ich prepájanie by ste potrebovali licenciu a robiť to bez nej je protizákonné. Ak spriatelenú ústredňu máte, potrebujete vhodnú mobilnú aplikáciu, ktorá podporuje protokol ZRTP.

Napríklad CSipSimple pre Android alebo Acrobits Softphone pre iPhone. Alternatívou je SilentCircle, ktorý vám poskytne aj samotnú ústredňu.

6. Dáta

Váš počítač zrejme nepustí cudzích ľudí k vašim údajom, pretože si pýta vaše heslo. To je „dobrá vôľa“ operačného systému. Ten je možné obísť - a vtedy sú dáta na pevnom disku prístupné rovnako ako na USB kľúči.

Ochranou je zašifrovanie celého disku, čím skomplikujete život aj skúsenému útočníkovi. Môžete použiť napríklad program TrueCrypt. Ak používate OS X, môžete použiť vstavaný program FileVault.

Ak sa na USB kľúči alebo pamäťovej karte z fotoaparátu nachádzajú citlivé informácie, nestačí ich vymazať - zmazané súbory je možné obnoviť. Pre poriadne vymazanie je nutné prepísať všetky oblasti média, v ktorých sa nachádzal obsah súborov.

To docielite napríklad programom Eraser. Užívateľom OS X postačí pri vysypaní koša podržať na klávesnici tlačidlo „command“.

Autor sa špecializuje na informačnú bezpečnosť, je technický riaditeľ spoločnosti Digmia.