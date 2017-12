Ubuntu zbiera peniaze na luxusný smartfón

Má prelomiť hranice medzi smartfónmi a počítačmi. Firma však potrebuje peniaze na výrobu.

24. júl 2013 o 12:15 Milan Gigel

LONDÝN, BRATISLAVA. Kým Mozilla aktívne spolupracuje s výrobcami mobilov a operátormi, aby svoj Firefox OS dostala k masám, firma Canonical, ktorá stojí za vývojom mobilného systému Ubuntu, chce na trh vstúpiť s luxusným trhákom.

Na internete plánuje od záujemcov vyzbierať 32 miliónov dolárov, aby spustila výrobu luxusného smartfónu, ktorý svojimi funkciami prekračuje hranicu mobilných telefónov a zasahuje do sveta počítačov. Lákadlom má byť silná výbava a atraktívne vyhotovenie.

Zariadenie, ktoré firma predstavila pod názvom Ubuntu Edge, má mať displej so 4,5-palcovou uhlopriečkou a rozlíšením 1280x720 bodov.

S viacjadrovým procesorom, 4-gigabajtovou operačnou pamäťou a 128-gigabajtovým úložiskom má zvládnuť beh aplikácií nielen na malom zabudovanom displeji, ale aj na pripojenom veľkom monitore. S výkonom, ktorý má byť dostatočne silný pre desktopové aplikácie.

Práve rýchla zmena mobilu na počítač pripojením monitora a klávesnice má z tejto novinky urobiť stroj, ktorý by mal prilákať technologických nadšencov. To všetko v uhladenom tele z jedného kúska kovu so zafírovým sklom.

8-megapixelový fotoaparát, 2-megapixelová kamera na konferencie, GPS, barometer, Wifi, Bluetooth, LTE konektivita či dock – periferiálna výbava by nemala za zvyškom zariadenia zaostávať. Z ktorých výrobných liniek budú smartfóny schádzať, sa však zatiaľ nevie.

Firma verí, že v radoch technologických nadšencov nájde dostatok ľudí, ktorí by mohli uviesť nový mobilný systém do života. A aby ich rady boli ešte širšie, okrem Ubuntu OS bude predinštalovaný aj Android.

Informoval o tom magazín Digital Trends.