Zahraj si: Pračlovek a mechanizmy

Pán Stone Age a jeho neuveriteľný stroj z praveku, ktorého úlohou je za pomoci systému mechanizmov dosiahnuť svoj cieľ. Multimechanizmy rozmiestnené po celej hracej ploche v 100 leveloch dajú zabrať nejednému mozgu.

3. mar 2014 o 11:30 Hrymat

Človek by si povedal, že by sa hodila spiatočka, ale niekedy to nejde. Niekedy nad rozumom vyhráva chuť, akú má napríklad aj pán Stone Age v tejto hre. Jeho chuť je silná a vo svojej misii sa nevzdáva. Je na tebe, ako si s nim poradíš ...

