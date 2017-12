Mobil vás upozorní na noviny či list v schránke

Senzor namontovaný do schránky odhalí každú zásielku.

22. júl 2013 o 10:55 Milan Gigel

CANBERRA, BRATISLAVA. Sedíte v kuchyni pri šálke čaju a zrazu sa ozve pípnutie mobilu. Bez toho, aby ste pozreli na jeho displej, viete, že si máte obuť čižmy a prebrodiť sa snehom k poštovej schránke pred domom. Poštár priniesol noviny, časopis alebo list od príbuzných.

S novým príslušenstvom pre mobil chce čerstvý startup osloviť tých, ktorí chcú získať v digitálnom svete plnú moc nad poštovou schránkou. Vyvinuli senzor, ktorý komunikuje cez bluetooth a dokáže odhaliť v schránke každú novú zásielku.

Širokouhlou optikou meria intenzitu infračerveného svetla vo svojom okolí, aby odhalil moment, keď sa pootvoria dvierka schránky a vkĺzne do nej čosi nové.

Ak vyhodnotí merania, spojí sa cez bluetooth s mobilom do vzdialenosti 30 metrov a o zvyšok sa postará aplikácia určená pre iOS či Android. Upozorní majiteľa na novú poštu.

Zariadenie je navrhnuté tak, aby ho bolo možné vlepiť do akejkoľvek schránky, kde pri teplotách od -25 do +85 °C vydrží na batérie fungovať do 6 do 9 mesiacov.

Vďaka Bluetooth rozhraniu podporujúcemu štandard SMART - ktoré musí byť aj v mobile - nie je dátová komunikácia energeticky náročná. Senzor je možné súčasne spárovať s tromi rôznymi telefónmi, aby mali schránku pod kontrolou viacerí členovia domácnosti.

Senzor nevyžaduje, aby bol s mobilom v neustálom spojení. Vždy, keď sa telefón dostane do dosahu signálu, spáruje sa so schránkou, aby zistil, či v nej čosi je. Ak áno, viete, že máte vybrať obsah, ak nie, nemusíte sa zdržovať prehliadaním prázdnej schránky.

Do predaja by sa novinka mohla dostať už na konci tohto roku. Vývojári práve zbierajú financie na rozbehnutie výroby. Predplatitelia môžu počítať s cenou 25 dolárov.

Informoval o tom server Mashable.