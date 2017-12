Facebook ovládol chudobnú časť sveta

Lacné mobily otvorili cestu k internetovým kamarátstvam v krajinách, kde je používanie počítačov s internetom luxusom.

22. júl 2013 o 9:40 Milan Gigel

MENLO PARK, BRATISLAVA. Podarilo sa im dosiahnuť to, o čom Google sníva už desaťročia. Presadili sa s Facebookom na ekonomicky slabých trhoch, kde sú počítače v domácnostiach viac luxusom ako každodennou samozrejmosťou. Prihovorili sa ľuďom cez lacné mobily.

Čo majú spoločné Filipíny, Indonézia či India? Facebook sa tu stal populárnym - a to vďaka Java aplikácii Facebook for Every Phone. Beží na troch tisíckach rôznych druhov mobilov, ktorých výbava je príliš slabá na to, aby mohli byť smartfónmi.

Tečie málo dát

Kým v niektorých štátoch sa podarilo s operátormi dosiahnuť dohodu, aby poskytli pre aplikáciu dátovú konektivitu bezplatne alebo s významnou zľavou, inde profitujú používatelia z toho, že aplikácia je napísaná tak, aby boli dátové toky čo najskromnejšie.

Obyčajné mobily sa stali v severnej Amerike či Európe iba spomienkou. V krajinách rozvojového sveta však spôsobili technologický boom, ktorý zasiahol do všedného života.

Ľudia získali prístup k informáciám a komunikácii za cenu, ktorá je podstatne nižšia, ako pri akýchkoľvek iných spôsoboch prístupu.

Facebooku sa touto cestou podarilo osloviť 100 miliónov používateľov, ktorí sa stali súčasťou najväčšej sociálnej siete na internete. Každodenne čítajú novinky zo života svojich priateľov a čerpajú informácie zo záujmových skupín.

Nie je nezvyčajné, ak po Facebooku siahnu pre účel informovania obyvateľov aj samosprávy. Je to lacné a účinné.

Internet je Facebook?

Mexiko, Brazília a Vietnam sú vo fáze silného rastu a ukazujú iným krajinám, že Facebook môže prinášať pri slabých infraštruktúrach ekonomík výrazný krok vpred.

„V mnohých krajinách si ľudia myslia, že Internet je Facebook,“ opisuje situáciu na trhu Clark Fredricsken, viceprezident spoločnosti eMarketer. Facebook tam na trhu predbehol Google.

Doposiaľ firma iba budovala používateľskú základňu a nevenovala sa speňaženiu trhu. V týchto dňoch však začína ponúkať firmám reklamný priestor aby si prilepšila vo svojom hospodárení. V súčasnosti používa Facebook 1,1 miliardy používateľov z celého sveta.

Mobilná aplikácia vznikla po akvizícii malého startupu Sanptu v roku 2011, ktorý intenzívne prepracoval mobilný prístup k sociálnej sieti tak, aby boli dáta svižne dostupné aj v pomalých a preťažených sieťach v lokalitách so slabým pokrytím signálom.

