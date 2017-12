Warcraft 3: Reign of Chaos - legenda na tretiu

Čakali sme. Čakali sme dlho. Veľmi dlho. Tak dlho, ako to u Blizzardu býva zvykom. Ale dočkali sme sa. A stálo za to čakať, ako to u Blizzardu býva zvykom.

7. okt 2002 o 13:42 Stano Bandzi

Druhý diel Warcraftu vyšiel niekedy, ak ma pamäť neklame, pred siedmimi rokmi. Odvtedy vlastne Blizzard vydal tri hry: dvoch Diablov a Starcraft. Všetci ale dobre vieme, že tieto tri hry naozaj stáli za to. Právom sa všetko, čo Blizzard vyprodukuje, stane legendou už len kvôli svojmu názvu a počtu preložení dátumu vydania. Warcraft už ale legendou je. Je, bol a bude. A Blizzard vydal Warcraft III s tým, že musí nadviazať na túto legendu. Na ramenách jeho tvorcov stála obrovská zodpovednosť. Zodpovednosť za spokojnosť/nespokojnosť miliónov fanúšikov ich hier na celom svete. Je to jednoducho tak, Blizzard si nemôže dovoliť vypustiť na svetlo sveta nepodarenú hru. Pozrime sa teda na zúbky tomuto dedičovi legendy menom Warcraft.

Programátori Blizzardu nenechali nič na náhodu. Stavili na osvedčené karty. To znamená, že Warcraft III (W3) obsahuje všetko to, čo obsahoval aj Warcraft II, či Starcraft, a čo koniec koncov obsahuje mnoho dnešných stratégii (rozhodne inšpirovaných práve Warcraftom). A obsahuje predsa len aj niečo navyše.

Začnime teda radšej pekne poporiadku. W3 je fantasy RTS so zabudovanými RPG prvkami. Na princípe real-timovej stratégie sa vskutku neoplatí meniť vôbec nič, tak sa nám ani nič nezmenilo. Klasický systém naťaž-postav-znič tu funguje v celej svojej rokmi zodratej nádhere. Ťažíme teda drevo a zlato. Zlato v bani, drevo v lese :-). Za drevo a zlato si staviame budovy a v nich vyrábame a vylepšujeme svoje jednotky, ktoré nám slúžia na eliminovanie nepriateľa. RPG prvok v tomto prípade predstavujú hrdinovia. Čo je na tom tak nového? Poviete si, veď hrdinovia tu už boli dávno predtým. Teraz ale majú svoj kompletný RPG charakter, t.j. základné vlastnosti ako sila, inteligencia, obratnosť. Každý má svoju vlastnú zbierku kúziel a samozrejme úroveň skúsenosti (max.10). Čo je ale zaujímavé, hrdinovia sú súčasťou nielen kampane, ale aj multiplayeru.

V hre sa nachádzajú celkovo štyri rasy s docela odlišným spôsobom existencie. V prvom rade sú to ľudia. Reprezentujú klasický systém robotníkov, budov, obranných vežičiek atď. Orkovia využívajú systém trochu iný, takisto noční elfovia. Poslednou skupinou sú nemŕtvi. Ich zaujímavosťou je napríklad to, že tam kde si založia základňu, sa po zemi rozširuje pliaga ničiaca všetko živé (niečo ako zerg creep zo Starcraftu). Samozrejme, každá rasa má úplne odlišné typy jednotiek. Mnoho z nich má navyše ešte nejaké zvláštne schopnosti. Takto by sa dalo povedať, že hra je dosť zložitá. Stále mám taký divný pocit. Keď sa pozerám sa svoju rôznorodú armádu, nikdy nedokážem odhadnúť jej silu. Je to však ešte na hranici únosnosti, a to najmä vďaka prehľadnému ovládaniu. Taktiež je to asi aj vec zvyku. Každá jednotka má navyše ešte aj pridelený typ útoku, napr. piercing, normal, melee atď. Každý typ útoku sa správa inak k brneniu ťažkému/ľahkému a k budovám. Poviete si, no dobre, ale veď takéto prkotiny ja ku hre nepotrebujem a vôbec ma to nezaujíma. No ale príde hra s kamarátom, príp. ťažšia misia, v ktorej si len jednoduchým bojom nevystačíte a musíte si útok dobre rozplánovať a používať hodne kúziel, rôzne typy jednotiek. Napríklad dobývacie tanky sú na budovy vždy účinnejšie ako 4-krát tak drahé draky, na druhej strane sú veľmi zraniteľné a tak budú potrebovať nejakú podporu. Jednotky na boj zblízka majú väčšiu výdrž ako jednotky pre súboj na diaľku atď.

Na výber máme samozrejme klasické herné módy, teda kampaň, multiplayer a rýchly skirmish proti počítaču. Venujme sa teraz hre pre jedného hráča.

Na úvod si zahráme zopár rozcvičkových misií za orkov. Slúžia vlastne ako tutorial. Potom už nasleduje kampaň za ľudí. V nej vedie mladý princ paladin Arthas, urputný boj proti hordám nemŕtvych spoločne so svojimi priateľmi. Keď uvidí krutosť a bezcitnosť útokov nemŕtvych, ktoré premenili jeho krajinu na povrch Mesiaca, zabudne na svoje zákonne dobré presvedčenie a ženie ho jedine túžba po pomste. Táto túžba ho napokon celkom ovládne, zradí svojich priateľov a napriek varovaniu sa vydá hľadať bájny meč Frostmore. V nevedomosti, že meč je produktom síl temna si ho vezme. Takto stratí i poslednú štipku ľudskosti. Vracia sa domov ako víťaz nad nepriateľom. Vítajú ho zástupy nadšených obyvateľov rodnej krajiny. Ale on sa nevrátil domov oslavovať. Vrátil sa, aby zavraždil svojho kráľovského otca a slúžil silám temna. Jeho úlohou je pomôcť im v príprave na príchod na tento svet. No ale už som vám toho prezradil viac než dosť. Ako to teda dopadne, sa už musíte dozvedieť sami.

Multiplayer rozhodne nemôže v ničom zaostávať. Už sme si zvykli, že hry ako Starcraft či Diablo sa stali legendami aj na tomto poli. Tentoraz sa dožijeme istých rozdielov vo vedení hry. Kľúčom k víťazstvu je postaviť si na začiatku max. troch hrdinov a vycvičiť ich na čo najvyššiu úroveň. K tomu nám poslúži množstvo rôznych „prirodzených obyvateľov“ na každej mape. Okrem používania hrdinov, ktorí majú možnosť zvrátiť priebeh boja niekoľkými zásahmi (napr. oživiť niekoľko padlých jednotiek, príp. vyvolať celú armádu nemŕtvych, teleportovať atď.) je už všetko tak, ako má byť, klasické a intuitívne. Nachádza sa tu ešte zopár noviniek, napríklad možnosť výmenného obchodu surovín, či spoločná kontrola jednotiek...

Grafika (4 hviezdičky) – dobre

Áno je to tak, už aj starý dobrý Warcraft sa nám presťahoval do troch rozmerov. Tomu zodpovedá samozrejme využitie možností 3D akcelerátorov. Samotná krajinka je vymodelovaná pekne, grafika je skôr taká komiksová ako realistická. Pekné sú napríklad stromy, ktoré mi veľmi pripomínajú tie z Warcrafta II. Tu sa navyše pekne trasú a sklátia pri rúbaní. Voda a vodopády sú takisto veľmi pekné. Postavičky sú na tom tiež celkom dobre. Síce obsahujú trocha menší počet polygónov, ale to si pri normálnej hre vôbec nevšimnete. Na druhej strane má W3 celkom nízku hardwarovú náročnosť. Vážne vám neviem povedať, na akom najslabšom stroji je hra hrateľná, lebo som videl a počul už všeličo. Jednoducho vyskúšajte a uvidíte (rozhodne sa nemusia báť majitelia trebárs i Pentium II). Spomínaný nižší počet polygónov si všimnete akurát pri priblížení a pri enginových animáciách, ktoré posúvajú dej priamo počas misie. Za čo si grafika ale právom zaslúži vysoké hodnotenie, to sú rôzne grafické, svetelné efekty. Niečo, čo som v hrách podobného typu ešte nezažil. Vaša základňa má doslova atmosféru. Jednoducho žije. Budovy vyzerajú mohutne a veľkolepo (hlavne u nemŕtvych). Pri kúzlach a niektorých útokoch sa programátori doslova vybláznili. Moje oči sa neustále vyžívajú vo všetkých tých vyvolávaniach, teleportoch, ohnivých, ľadových, bleskových útokoch a v neposlednom rade i na výbuchoch a ich ekvivalentoch (napríklad zničenie budovy nemŕtvych stojí za to).

Nebojte sa. Nezabudol som. Okrem enginových animácii je hra prepletená aj niekoľkými skutočnými animáciami. A toto je bojisko, na ktorom Blizzard nemá premožiteľa. Pri videosekvenciách doslova zatajíte dych s očami nemilosrdne prilepenými k monitoru. I podaktorí filmoví tvorcovia by sa mohli od Blizzardu niečo naučiť. Jednoducho geniálne, neopakovateľné. Veď si spomeňte na Diablo II.

Interface (4 hviezdičky) - dobre

V tomto prípade autori vyriešili prechod do troch rozmerov dokonale. Hru si môžete otáčať a približovať, ale vôbec to nie je potrebné tak, ako v iných hrách. Definitívne najlepší a najprehľadnejší je základný izometrický pohľad. Ovládanie hry je v starom dobrom Warcraft štýle, so všetkými svojimi plusmi a mínusmi (napríklad notoricky známe označenie len niekoľkých jednotiek naraz, i keď ich je zase trocha viac, 12). Do tohto systému pribudli i niektoré praktické novinky, napríklad tabulátorom si môžete v rámci označenej skupiny vybrať rôzne typy jednotiek, aby ste mohli využívať ich typické zvláštne schopnosti. Užitočná je aj maličkosť, že nevyužití robotníci sa vám zobrazia v ľavom dolnom rohu obrazovky, kde si ich môžete rovno aj označiť.

Nechýba ani klasický a kvalitný editor.

Hrateľnosť (4 hviezdičky) – dobre

Ja tvrdím, že počítačové hry už nie sú to, čo kedysi bývali, a že audiovizuálne spracovanie sa vyvíja šialeným tempom na úkor hrateľnosti. W3 si ale popri kvalitnej grafike dokázal aspoň čiastočne udržať zábavnosť svojich predchodcov. Blizzardi zachovali pôvodný systém a urobili v ňom len decentné zmeny, ktoré hre rozhodne neuškodili. Warcraftu sa podarilo upútať ma až do konca, čo už nedokáže mnoho dnešných hier.

Multiplayer (4.5 hviezdičky) – veľmi dobre

Multiplayer bol, je a zostane najzábavnejším druhom počítačovej zábavy. Ani tentokrát sa nekoná výnimka. Či už si zahráte cez LAN alebo Battle.net, kde pribudli nejaké novinky, nebudete sklamaní. Spomeňte si na priamych predchodcov tejto hry, nekvalitný multiplayer je na tomto mieste jednoducho nepredstaviteľný. W3 ťaží hlavne z odlišnosti a popritom vyváženosti všetkých štyroch rás a variabilnosti jednotiek a ich použitia.

Zvukové efekty – (4.5 hviezdičky) – veľmi dobre

Sú taktiež na veľmi vysokej úrovni. Dominantou hry sú samozrejme rôznorodé hlášky jednotiek. Ak vlastníte anglickú verziu hry, môžete sa tešiť najmä na super hlášky orkov. Niektoré z nich sú prevzaté z dvojky, čo je úplný gól. Najlepší sú určite peóni, so svojimi „zag-zag“ alebo „work complete“. Aj ostatné jednotky sú nahovorené profesionálne (teda, nie všetky, napríklad kostlivci nahovorení nie sú :-). Srandovné sú aj hlášky nemŕtvych a podobnej hávede. Nezabudlo sa ani na špeciálne hlášky po tom, čo niekoľkokrát naklikáte na dotyčného. Tých je tu myslím ešte o niečo viac, na druhej strane nie všetky sú také zábavné. Nezaostávajú ani zvuky pri boji a ostatných herných činnostiach. Famózne je aj ozvučenie videosekvencií.

K dispozícií u nás je aj česká verzia hry. Aj táto verzia bola nahovorená vysoko profesionálne, dalo by sa povedať, že sa anglickej verzii v pohode vyrovná.

Hudba (3.5 hviezdičky) – nadpriemer

Pri tomto odstavci som sa zastavil. Bolo to preto, lebo keď som písal recenziu, nevedel som si spomenúť na hudbu ktorá je v hre. Potom som ale zistil, že hudba sa tu skutočne nachádza :-) Je to zrejme preto, lebo vo väčšine hier považujem hudbu za viac-menej rušivý moment a vypínam ju. Teraz som ju mal na polovičnej hlasitosti a ako som už povedal, ani som ju nezaregistroval. Faktom však je, že nie je zlá a celkom dobre podfarbuje atmosféru hry (možnože práve preto som si ju nevšimol).

Inteligencia a obtiažnosť – (3 hviezdičky) - priemer

Umelá inteligencia počítača je kameňom úrazu väčšiny stratégii. Ani u W3 nevidieť nejaký značný pokrok. Počítač po vás do nemoty a bezcieľne posiela vlny útokov, ktoré nejako vážne neupravuje podľa spôsobu vašej obrany. Určité vychytávky ale predsa len badať, napríklad poškodené jednotky z boja utekajú atď. Praktické je aj automatické rozmiestnenie označenej skupinky do jednoduchej formácie.

Čo sa týka obtiažnosti, taktiež by sa na tom dalo viacej popracovať. Pokiaľ som hral na obtiažnosti normal, veľká väčšina misií bola úplnou malinou, počítač nebol schopný ani len preraziť moju obranu. Tak som si s očakávaním zahral na obtiažnosti hard. Tu sa hra zo spomínanej maliny zmenila na úplné peklo. V kampani za orkov som prešiel prvú misiu síce bez problémov, druhú som musel opakovať a v tretej som si zatiaľ poriadne ani nepípol, ale ešte sa pokúsim :-)

Záverečný verdikt (4 hviezdičky) – kvalitná hra vo všetkých smeroch

I keď tretí diel Warcrafta zrejme nezaujme miesto v mojej imaginárnej sieni slávy počítačových hier, rozhodne sa nejedná o nejaký prepadák. Považujem ho za dôstojného pokračovateľa série, i keď niektoré aspekty hry by sa oplatilo ešte poriešiť. Hodnotenie 4/5 dostáva ovšem zaslúžene. Pripomenul nám všetkým staré dobré časy, nesnaží sa nejakým spôsobom vniesť revolúciu do žánru (čo by znamenalo pre Blizzard pravdepodobnú samovraždu). V každom prípade ho môžem len odporučiť všetkým, ktorí tak milovali či už Warcrafta alebo Starcrafta, ale nielen tým. Svojou nenáročnosťou, zábavnosťou a peknou grafikou určite osloví veľmi široké spektrum hráčov.