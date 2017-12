Nemáte ešte fotoaparát na leto? Skúste tieto

Pozrite si, aké fotoaparáty pre vás odporúčame. Vyberáme z lacných aj drahších.

18. júl 2013 o 16:31 Matúš Paculík

1. Kompaktné fotoaparáty

Sú malé, ľahké a zmestia sa do každého vrecka. Môžete ich nosiť so sebou, pričom neobťažujú podobne ako zrkadlovky.

Tento segment trhu prešiel za posledné obdobie zmenami, ktoré majú znížiť prepad záujmu zákazníkov. Ich najväčšou konkurenciou sú totiž smartfóny, ktoré často nerobia zlé fotografie a majú bezkonkurenčné prepojenie so sociálnymi sieťami.

Výrobcovia sa preto snažia zaujať odolným spracovaním a možnosťou fotenia pod vodou. Takýto fotoaparát je vhodný aj na pláž, Keďže si nemusíte dávať pozor na piesok. Cena nemusí byť vysoká, dobrý model od Nikonu vás vyjde na menej ako sto eur.

Nikon CoolPix S31

Je malý, lacný a jednoduchý na používanie. Ako rodinný fotoaparát je skonštruovaný pre menej šetrné zaobchádzanie na dovolenke. Vydrží prašné prostredie, piesok, otrasy a ponorí sa aj pod vodu až do hĺbky piatich metrov.

Ovládanie je prispôsobené pre fotografa s minimom skúseností, čo ocenia aj menšie deti. Manuálne funkcie by tu boli zbytočné, väčší význam majú zábavné filtre, jednoduché používanie a umiestnenie objektívu na stred pre pohodlné držanie.

Cena: 92 eur

+ Malé rozmery, vhodný na pláž aj do vody

- Chýbajú niektoré funkcie, priemerná kvalita fotografií

Canon IXUS 255 HS

Nie je lacný, no zaujme eleganciou a kvalitou fotografií. Na svoju kategóriu má veľmi kvalitný snímač so širokouhlým objektívom začínajúcim na 24 mm a až 10-násobné optické priblíženie.

Výsledné fotografie sú veľmi dobré aj pri horších svetelných podmienkach. Automatika pozná skoro 60 režimov, vie rozoznať ľudí a pri slabšej batérii sa prepne do šetriaceho režimu. Prístroj je vybavený bezdrôtovou technológiou Wi-Fi, no jeho funkcie sú v porovnaní so Smart fotoaparátmi veľmi obmedzené.

Cena: 239 eur

+ Veľké optické priblíženie, Wi-Fi, kvalita obrazu

- Slabšia svetelnosť objektívu, cena

Panasonic Lumix FT5

Vydrží pád z dvojmetrovej výšky a ponorí sa s vami až do hĺbky trinástich metrov. Panasonic má s odolnými fotoaparátmi dlhoročné skúsenosti a preto môžeme model FT5 odporučiť aj aktívnym dobrodruhom.

Okrem odolnosti pri páde a pred vodou odolá aj prachu, mrazu a tlaku až do 100 kgf. Videá vo Full HD rozlíšení nahráva s rýchlosťou 50 obrázkov za sekundu a so stereofónnym zvukom. Vďaka Wi-Fi si zobrazíte fotografie priamo na obrazovke televízora, NFC vám zas uľahčí prepojenie so smartfónom alebo tabletom. Škoda vysokej ceny, pri ktorej by sme ale chceli trochu lepšie fotografie.

Cena: 319 eur

+ Odolnosť, Wi-Fi, NFC, dobrá ergonómia

- Vysoká cena, kvalita fotografií mohla byť lepšia

2. Ultrazoom

Staršie modely stoja len o niečo viac ako 100 eur, za tie najlepšie ale zaplatíte aj viac, ako za digitálne zrkadlovky.

Pri kúpe majte na pamäti, že univerzálny objektív s veľkým rozsahom má vždy optické chyby a záleží na kvalite snímača a softvérovom vybavení, ako si s nimi fotoaparát dokáže poradiť.

Paparazzi nemusí chodiť len so zrkadlovkou a obrovským objektívom. Fotoaparáty s veľkým rozsahom priblíženia sa neustále zmenšujú a dnes sú niektoré z nich na nerozoznanie od klasických kompaktov.

Canon PowerShot SX160 IS

Nie je úplne najnovší, no s prihliadnutím na svoju nízku cenu je to stále zaujímavý fotoaparát s veľkým rozsahom priblíženia (28-448 mm). Čo nestarne, je dobrá ergonómia ovládania a manuálne možnosti nastavení, ktoré ocení hlavne pokročilejší fotograf.

Objektívu by sme mohli vytknúť horšiu svetelnosť a optické chyby, rovnako je problémom netradične vysoký šum. Pre nočné fotografie budete musieť použiť statív spolu s manuálnym nastavením. Kvôli použitému čipu je video nahrávané len v HD rozlíšení, no jeho kvalita je veľmi dobrá.

Cena: 114 eur

+ Nízka cena, manuálne ovládanie

- Rozmery, len HD rozlíšenie pri videu

Sony WX300

Malými rozmermi sa hodí skôr do kategórie kompaktných fotoaparátov, no výrobcovi sa do tak malého tela podarilo dostať objektív s 20-násobným optickým priblížením. Klasické problémy skreslenia, chromatickej aberácie a vinetácie sú softvérom dobre kompenzované.

Horšie to je s priemerným displejom a šumom, ktorý nájdete už pri trochu horších svetelných podmienkach. Malý čip má totiž až 21 megapixelov, čo je dobré len ako reklamný trik na neznalého zákazníka.

Z funkcií oceníte jednoduchú panorámu, bezdrôtové Wi-Fi pripojenie a vysokú výdrž na jedno nabitie, kedy je reálne možné spraviť až 500 fotografií.

Cena: 305 eur

+ Dizajn a rozmery, výdrž batérie, Wi-Fi

- Zbytočne vysoké rozlíšenie, svetelnosť

Panasonic FZ200

Pananasonic vie stále robiť kvalitné ultrazoom fotoaparáty. Model FZ200 je síce trochu ťažší a mohutnejší, no tento nedostatok vyvažuje veľmi dobrým objektívom s 24× priblížením (25 – 600 mm) a konštantnou svetelnosťou 2,8.

Detailnosť fotografií je dobrá, keďže sa výrobca do fotoaparátu nesnažil silou mocou natlačiť čo najviac megapixelov. Veľký rozsah priblíženia trochu zhoršuje kresbu, prekvapivo sa tu ale neobjavuje vinetácia. Spokojní budete s rýchlymi reakciami fotoaparátu, ergonómiou používania a ostrým elektronickým hľadáčikom.

Cena: 469 eur

+ Svetelný objektív, účinná stabilizácia, rýchlosť

- Trochu horšia kresba, cena

3. Systém s vymeniteľným objektívom

Nie je to ešte zrkadlovka, no v mnohom sú tieto systémy rovnaké. Použitý systém je oproti klasickým kompaktom a ultrazoom fotoaparátom výrazne lepší v kvalite fotografií. Väčší čip je menej náchylný na zlé svetelné podmienky a dokáže zachytiť väčší stupeň detailu.

Pre náročného fotografa je práve tento systém vhodný na cesty – zariadenia sú rozmerovo menšie, ľahšie a teda aj skladnejšie.

Obmedzenie sa týka počtu dostupných objektívov a preto si pred kúpou dobre zistite, čo je pre váš model v ponuke.

Sony Alpha NEX-3N

Základný model série Sony NEX nie je vôbec drahý a v sete k nemu dostanete aj kvalitný objektív. Fotoaparát je svojimi funkciami orientovaný skôr na fotografa amatéra, ktorému už nestačia bežné kompakty.

Sony má pre neho v ponuke dostatok objektívov a nebude ho ani mučiť zložitým ovládaním. Základný objektív nie je veľký, no aj napriek tomu pôsobí na tak malom tele mohutne. Kvalita fotografií je dobrá, drobné chyby a priemerne zvládnutý šum môžeme fotoaparátu vďaka jeho rozumnej cene odpustiť.

Cena: 399 eur za 16-50 mm kit

+ Dobrá kvalita obrazu, cena, konštrukcia

- Bez hľadáčika

Samsung NX300

Netradičný retro dizajn, pohodlné ovládanie a veľmi dobrá podpora pre RAW formát. Samsung si úspešne buduje meno aj v segmente poloprofesionálnych zariadení a v ponuke preto má aj slušný počet objektívov.

NX300 je určený pre náročnejšieho používateľa, ktorý dokáže oceniť výhody fotenie do RAW formátu. Šum je nízky, dobrý výstup je aj pri použití ISO na hodnote 1600. Za 700 eur kúpite základný set s objektívom 18-55 mm, ktorý je kvalitou skôr priemerný. Páči sa nám rýchle sekvenčné snímanie a veľký AMOLED displej so živými farbami.

Cena: 699 eur za 18-55mm kit

+ Dizajn, dobré Full HD video, veľký AMOLED displej

- Agresívne odstraňovanie šumu, bez hľadáčika

Panasonic Lumix GH3H

Veľmi dobrá ergonómia, množstvo funkcií, sedem programovateľných tlačidiel a hlavne ukážkové fotografie. Základný objektív s rozsahom 14-140 mm má veľmi dobré optické vlastnosti a jeho konštrukcia je optimalizovaná pre natáčanie videa.

Zaostrovanie je úplne tiché a hlavne rýchle. Výsledné video má vysokú kvalitu, akú by ste pri konkurencii hľadali zbytočne. Panasonic GH3H sa cenou vyrovná poloprofesionálnym zrkadlovkám a preto si na balenie so slušným objektívom pripravte približne 1700 eur. Na druhú stranu, lepší fotoaparát v tomto segmente budete hľadať veľmi dlho.

Cena: 1700 eur za 14-140 mm kit

+ Vynikajúce Full HD video, nízky šum, ergonómia, rýchlosť

- Jedine cena

4. Digitálne zrkadlovky

Nie sú najlacnejšie, no pre nadšencov, poloprofesionálov a profesionálov sú stále najlepšou voľbou. Postupne im začínajú konkurovať menšie systémy s výmennými objektívmi, no nie vždy sa tu nájde dostatok zaujímavých objektívov.

Práve objektív je na digitálnej zrkadlovke dôležitý. Jeho kvalita by mala byť adekvátna možnostiam fotoaparátu. Zbytočne drahý objektív si nekupujte k lacnému telu a naopak, profesionálna zrkadlovka by s lacným objektívom podávala len priemerné výsledky.

Canon EOS 100D

Jedna z najmenších zrkadloviek je určená pre mladšieho zákazníka a nežnejšie pohlavie. Hlavne táto skupina zákazníkov ocení dobrú ergonómiu, keďže v rukách statného profesionála sa tento fotoaparát rýchlo stratí.

Funkčne je pritom veľmi dobrý, s ergonomicky dobre zvládnutým ovládaním. Kvalita fotografií so základným setovým objektívom je adekvátna cene, zamrzí len trochu väčšia úroveň šumu. Samotné telo fotoaparátu kúpite za približne 500 eur, set so základným 18-55mm objektívom stojí o stovku viac.

Cena: 509 eur za telo

+ Rozmery a hmotnosť, rozumná cena, kvalitné video

- Šum, automatický režim nie je dokonalý

Nikon D7100

Je výborná poloprofesionálna zrkadlovka s veľmi dobrou ergonómiou, kvalitným obrazovým výstupom a s nahrávaním videa vo Full HD rozlíšení. Má veľký dynamický rozsah, vysoké rozlíšenie 24 megapixelov a vysokú výdrž na jedno nabitie.

Ak ste už niekedy vlastnili zrkadlovku od Nikonu, nebude pre vás ovládanie ničím novým. Výrobca v tomto smere neexperimentuje a zákazníkom uľahčuje prechod zo starších zariadení.

Okrem tela za 1099 eur je dostupný aj drahší set fotoaparátu so základným objektívom 18-105 mm. Ten bol dobrým doplnkom pre starší model D90, no pri D7100 už viditeľne zaostáva.

Cena: 1099 eur za telo

+ Konštrukcia, odolnosť voči prachu, kvalita obrazu

- Šum, malá vyrovnávacia pamäť

Canon EOS 6D

Ak to s fotením myslíte vážne a nemáte limitovaný rozpočet, siahnite po Full Frame zrkadlovke. Oproti tým lacnejším má väčší čip a výrazne lepšie vlastnosti pre kreatívnu fotografiu. Fotoaparát má nízku hladinu šumu aj pri zlých svetelných podmienkach a pri zázname videa môžete využiť plnohodnotné manuálne nastavenia.

Canon si za základný model pýta rozumnú cenu, no treba mať na pamäti ďalšiu investíciu do nie práve lacných objektívov. EOS 6D je aj prvou Full Frame zrkadlovkou s Wi-Fi pripojením. Majiteľ smartfónu to môže využiť na bezdrôtové ovládanie niektorých funkcií. Konkurenčný Nikon má rovnako drahý a zaujímavý model D600.

Cena: 1599 eur za telo

+ Cena, kvalitné telo, malý šum

- Nemá vstavaný blesk, pomalé zaostrovanie

